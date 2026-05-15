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Huelga educativa

Educación convoca a los sindicatos el lunes a las 16 horas para la próxima reunión

Los docentes mantienen una asamblea abierta este viernes por la tarde

Reunión de la mesa de negociación de la Conselleria y los sindicatos

Reunión de la mesa de negociación de la Conselleria y los sindicatos / José Manuel López

EFE

València

Los sindicatos han recibido la convocatoria de la reunión de la Mesa sectorial de educación por parte de la Conselleria para el próximo lunes a las 16 horas, la segunda que tendrá lugar desde el inicio de la huelga indefinida del profesorado, que este viernes cumple su quinta jornada.

La convocatoria llega después de la reunión que mantuvieron este jueves durante más de cuatro horas, en la que Educación presentó una propuesta que dejaba fuera la mejora salarial para la recuperación del poder adquisitivo de los docentes, una de las reivindicaciones de las protestas.

Sindicatos de Educación entran a negociar en Consellería el cuarto día de huelga

Sindicatos de Educación entran a negociar en Consellería el cuarto día de huelga

José Manuel López

Tras la manifestación multitudinaria del profesorado que se ha celebrado este viernes, y desde la plaza del Ayuntamiento, donde había preparadas actuaciones musicales por los sindicatos convocantes, una portavoz ha anunciado la recepción de la convocatoria de la reunión de la Mesa.

La propuesta que trasladó la Conselleria en la Mesa de ayer, en la que participó la consellera, Carmen Ortí, excluía uno de los puntos reivindicativos, la mejora salarial, aunque la administración dijo que esta cuestión está dentro de la negociación.

Una propuesta "insuficiente" para los sindicatos

El documento sí incluía la reducción progresiva de ratios, según el calendario estatal, reducciones específicas en zonas despobladas y ocho alumnos en las aulas UECO (alumnado con necesidades especiales); trece puntos de simplificación administrativa en diferentes procedimientos; así como actualización de la Orden de plantillas y agilizar el sistema de sustituciones, punto donde los sindicatos no ven mejora.

Asimismo, planteaba un plan de confort térmico y accesibilidad, y un plan de formación del profesorado con incidencia en las zonas de predominio castellano, así como la recuperación de los certificados de Capacitación en valenciano y Diploma de Mestre en Valencià.

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Los sindicatos calificaron la propuesta de insuficiente e inconcreta, y reclamaron como indispensable la negociación salarial, mientras que Carmen Ortí aseguró que no se había incluido en el documento por ser la que más fricción genera pero que el lunes presentarán una propuesta "lo más completa posible". Por su parte, los sindicatos representados en la Mesa sectorial -STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE- tienen hasta el lunes para trasladar sus contrapropuestas a la Conselleria

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