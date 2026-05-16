El General de Castellón y otros 8 hospitales valencianos participan el hito de trasplantar 75 órganos en 48 horas

El hospital General de Castellón y otros ocho centros valencianos han participado en un hito histórico en la sanidad pública española. Y es que se ha logrado un nuevo récord de donaciones y trasplantes de órganos en solo 48 horas, con un total de 39 donantes, cinco de ellos en vida, y 75 trasplantes en dos días, entre el 24 y el 25 de marzo de este año. El dispositivo, coordinado "al milímetro" por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), involucró a un total de 46 hospitales de 10 comunidades autónomas diferentes, como hinformó el Ministerio de Sanidad este viernes. En total, se han beneficiado un total de 75 receptores -no hubo ninguno combinado-, quienes tuvieron la oportunidad de salvar o mejorar su calidad de vida.

Fueron cinco los donantes valencianos implicados en este dispositivo, cuyos órganos se extrajeron en cuatro hospitales alicantinos -el Virgen de los Lirios de Alcoi, el Virgen de la Salud de Elda, el general de Elche y el Doctor Balmis de Alicante- y otro castellonense, el General de Castellón. Gracias a todas las donaciones, se realizaron ocho trasplantes de órganos repartidos entre el Clínico, el Doctor Peset y La Fe de València; el General de Castellón, el General de Elche y el Doctor Balmis de Alicante.

Del total de trasplantes realizados, la tipología predominante fue la renal, con 49 trasplantes, más de la mitad de los realizados. A continuación, se sitúan los hepáticos, con 14; los pulmonares, con ocho; y los cardíacos, con dos procedimientos. Además, cuatro personas trasplantadas eran pacientes dentro de la lista del Plan Nacional de Acceso al Trasplante de Hiperinmunizados (PATHI), es decir, se trataba de personas con enormes dificultades para trasplantarse por sus características inmunológicas.

La operación se ha desplegado por la Comunitat Valenciana, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Además de todo el personal movilizado, en miles de personas, se utilizaron cinco aviones privados y se recurrió a la colaboración de los aeropuertos de València, Badajoz, Barcelona, Madrid, Murcia y Zaragoza.

Una cirugía para un trasplante cardiaco en el hospital la Fe, una de las 1.000 realizadas desde 1978 / LLUÍS PÉREZ

Este hito tuvo un precedente cercano en el año 2024, cuando se realizaron 48 trasplantes en 24 horas con órganos donados por 19 donantes fallecidos. Superar esta marca anterior demuestra, según el Ejecutivo, "la robustez del modelo español de donación y trasplante y la solidaridad de nuestra sociedad".

La Comunitat, referente en trasplantes

La sanidad pública de la Comunitat Valenciana es un referente en este ámbito y se sitúa como la región del mundo con más de cinco millones de habitantes con mayor tasa de trasplantes. En 2025, según los datos de la ONT, volvió a hacer historia en el ámbito del trasplante de órganos al conseguir una cifra récord con 311 donantes fallecidos, uno cada 40 horas, la más alta de la serie histórica. Además, se realizaron en los hospitales valencianos 689 trasplantes de órganos.

La sanidad valenciana registró diferentes hitos entre los que destaca la mayor cifra alcanzada de trasplantes renales con 433 procedimientos, 31 más que en el año 2024; y los 49 cardíacos, dos más que en el ejercicio precedente. Por hospitales, a resaltar el trabajo del hospital La Fe de València que revalidó su posición como el hospital de España con más trasplantes hepáticos -es líder desde el año 1998- y cardiacos y como el tercero donde se realizan más trasplantes pulmonares.

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Este mismo año, además, el hospital de Malilla vivió una jornada frenética a principios de febrero al trasplantar 10 órganos en ocho pacientes diferentes; por primera vez en su historia, realizó tres trasplantes de corazón en el mismo día. "Fue un día muy complejo emocionalmente, pero es de esas jornadas que no se olvidan", explicaba en exclusiva a Levante-EMV su coordinadora de trasplantes Ana Tur, pocas horas después de esta proeza médica.