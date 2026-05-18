La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación

Más de un millar de equipos directivos de los colegios e institutos de la Comunitat Valenciana dimitirán en bloque si esta tarde no hay un acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación, que están manteniendo una reunión para poner fin a la huelga de profesores. Son casi la mitad de los 2.390 centros educativos de la autonomía: 1.290 en Valencia, 789 en Alicante y 311 en Castellón. Esa es la decisión que han tomado los directores asistentes a la asamblea celebrada esta mañana en Picanya, a la que han asistido más de 1.700 personas bien de forma presencial, bien telemática. La medida, que ya anticiparon hace una semana, es una manera de presión hacia la Generalitat y cuyo objetivo es forzar al entendimiento entre ambas partes.

En principio, la intención es que la dimisión sea en bloque y que todos los equipos directivos renuncien a la vez. En caso de no haber acuerdo hoy, mañana se tomará la decisión en una nueva reunión, en la que ya se establecerá el procedimiento y las fechas para formalizar este órdago. Así lo ha explicado Isabel Moreno, la presidenta de los directores valencianos, en declaraciones a Levante-EMV. "El consenso es muy amplio y lo ha sido en la reunión de hoy -, explica-. Al final los directores y el resto de miembros del equipo directivo estamos muy saturados con toda esta situación". En principio, la mayoría de los presentes se ha mostrado a favor de la medida y quienes no lo han verbalizado es porque tienen una consulta pendiente con su equipo.

Muchos equipos han enviado un mensaje al profesorado para explicarles su decisión al sentir "una presión insostenible por parte de la Administración" al tener que "asumir la responsabilidad única y legal de todo lo que ocurre en el centro", han argumentado en estos comunicados. "No podemos ignorar que tenemos un cuerpo de maestros dejándose la piel en primera línea", añaden.

Reunión en marcha

La decisión podría acelerarse a última hora de la tarde porque el acuerdo se atisba complicado. La Conselleria de Educación ha asegurado presentar una mejor a la propuesta "integral" del jueves y el president Pérez Llorca explicó ayer que incluiría un incremento salarial, aunque falta saber de cuánto será. Este lunes, el STEPV -el sindicato mayoritario- ha difundido la contrapropuesta enviada a la Generalitat Valenciana que incluye una subida salarial de 486 euros para Primaria y de 550 en Secundaria.

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Se trata de una subida muy por encima de los 75 euros que propuso la consellera Carmen Ortí hace un par de semanas y que el profesorado calificó de "insuficiente". Es cierto que el documento propone acciones en muchos ámbitos: ratios, plan de infraestructuras, reducción de la burocracia...