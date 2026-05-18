El profesorado alerta de recorte de plantilla en 7 de cada 10 centros para el próximo curso

Aviso de la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià ante el próximo curso: la planificación anticipada de las plantillas en el mes de abril "es una estrategia deliberada para ejecutar recortes estructurales antes de que se produzca la matrícula real de mayo y junio", un aviso al que añaden datos recogidos por los equipos directivos de los centros: un 78,8 % de los centros declaran recortes, un 70 % indica bajada de plantilla y un 50 % aumento de datos con una pérdida media de 58 horas lectivas por colegio.

Son cifras del informe hecho público este fin de semana por una de las entidades que ha ganado consistencia con las movilizaciones del sector, la que agrupa a los colectivos de docentes tras analizar las respuestas de los equipos directivos. Este informe recoge una serie de estadísticas en las que se evidencia que casi un 90% de los centros han estado obligados a planificar el próximo curso con datos de matrícula incompletos y no definitivos, a lo que se suma que el 75% de los centros educativos ha perdido recursos de apoyo y horas lectivas respecto al curso anterior.

Ante todas estas cifras, la denuncia por parte del 80% de los equipos directivos es la de “una situación que genera un caos que imposibilita una organización estable y de calidad". En este sentido, explican que el aumento de ratios y la imposibilidad material de atender al alumnado "están generando un incremento de conflictos dentro del aula, degradando gravemente la convivencia escolar”. Y añaden que de la planificación adelantada a abril se derivan dos conclusiones claras: menos plantilla por centros y menos capacidad de atención a grupos específicos, desdobles o codocencias, por lo que los recursos “deberían ajustarse a las necesidades reales del próximo curso”.

Una imagen de la masiva manifestación de profesores en València cierra la primera semana de huelga indefinida en la Comunitat Valenciana / ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

Según lo recogido en el informe, las principales reducciones de personal se están produciendo en las especialidades de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, sobre todo en infantil y primaria, etapas en las que el alumnado es más vulnerable. Este tipo de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) sufre un “claro abandono institucional sin precedentes”. Los autores denuncian la falta de recursos humanos, lo que “imposibilita cumplir con los planes de actuación para la inclusión tal y como recoge el artículo 47 de la Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación (Generalitat Valenciana), que regula la intensidad de los apoyos dentro del marco de la educación inclusiva, concretamente el Grado de apoyo 3”.

Una caja de resistencia

A pesar de las listas de espera y de la creciente necesidad por parte del alumnado de otros tipos de formación no vinculados a estudios universitarios, se ha constatado que la Conselleria está reduciendo grupos y profesorado en Formación Profesional (FP) y en las enseñanzas de Régimen Especial (Conservatorios y EOI). Este recorte no solo deja a cientos de alumnos fuera del sistema público, sino que, en el caso de la FP, “la falta de docentes impide que el alumnado trabaje con las garantías de seguridad necesarias en talleres y laboratorios”.

Con todo ello, y ante la mesa de negociación convocada para el lunes, la CADPV exige que la conselleria “abandone los datos ficticios de su planificación adelantada y se ajuste a la realidad denunciada por los centros en este informe; que se tenga en cuenta el acuerdo unitario de negociación para revertir un proceso que, como demuestran las cifras, pone en riesgo la estabilidad de todo el sistema educativo público valenciano”.

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Asimismo, y ante unas movilizaciones que no parecen frenarse, la organización, en colaboración con la Escola Valenciana, ha creado una caja de resistencia para dar apoyo a los docentes que están haciendo huelga. Como los paros continúan mínimo este lunes y no se sabe quién podría "aguantar por motivos económicos", la entidad ha puesto en marcha una caja de resistencia para poder abonar las penalizaciones en el salario de quienes no acuden a trabajar. "La larga lucha necesita recursos", sentencia el mensaje enviado por grupos.