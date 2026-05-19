El Consell nombra a Román Ceballos presidente de À Punt

El pleno del Consell ha aprobado este martes el nombramiento de Román Ceballos, exdirector general de Trabajo y Seguridad Laboral de la Generalitat en tiempos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, como nuevo presidente del consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), para cubrir la vacante que dejó Vicente Ordaz al ser nombrado secretario autonómico de Comunicación en el gobierno de Juanfran Pérez Llorca.

El nombramiento se ha efectuado después de que el pleno de las Corts lo acordara a finales del mes pasado con mayoría absoluta de PP y Vox, tras no prosperar la mayoría de tres quintos en la primera votación. Ceballos fue el candidato presentado por el PP y el único registrado.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha destacado la "dilatada y exitosa experiencia, tanto pública como privada", del nuevo consejero de À Punt, al tiempo que ha agradecido el "tiempo servido" por Ordaz en el consejo de administración de la radiotelevisión pública valenciana.

Román Ceballos fue director general de Trabajo y Seguridad Laboral, secretario autonómico de Formación y Empleo, director General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) y, fuera de la Generalitat, director del Área Laboral de KPMG Abogados en la Comunitat Valenciana.

Cuando ocupaba este último puesto, la administración del PP recurrió a él en un momento complicado, como el cierre de la antigua Canal 9. Ceballos participó en procesos de reestructuración laboral de entidades públicas, entre ellas RTVV, según explica él mismo en su currículum.

Licenciado en Ciencias del Trabajo, Graduado Social y diplomado en Relaciones Laborales por la Universitat de València, fue vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunitat, miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, miembro del Comité Económico y Social (CES) y patrono de la Fundación Desarrollo e Innovación.

Además, ocupó el cargo de presidente del Patronato de la Fundación para la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales y ejerció como presidente de la Fundación Nacional para la Prevención de Riesgos Laborales durante ocho años.

Presidencia de las Corts fijó un plazo hasta el 30 de marzo para que los grupos parlamentarios presentaran sus candidatos a ocupar la vacante en el consejo de la CACVSA que dejó Ordaz al ser nombrado hace unos meses secretario autonómico de Comunicación del Consell que preside Juanfran Pérez Llorca.

Todo este proceso se produjo después de que el secretario del consejo de administración de la CACVSA requiriera formalmente a Les Corts en un escrito para que, a "la mayor brevedad posible", procediera a la designación y nombramiento de un nuevo miembro, al objeto de restablecer "la plena operatividad del órgano de administración" de la radiotelevisión pública.

El PP registró la candidatura de Ceballos, mientras que Compromís y el PSPV no presentaron candidato y señalaron que cualquier propuesta de ambos grupos no tenía "ningún tipo de posibilidad de salir".

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Por otro lado, el Consell ha aprobado el cese a petición propia de Javier Zaragosí como director general de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, agradeciéndole el "tiempo servido", y el nombramiento en su lugar de Mª Isabel Peiró, graduada en Turismo y doctora en Economía Internacional y Turismo por la UV, con "dilatada experiencia en el ámbito de la innovación".