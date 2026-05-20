El 78% de los profesores que han participado en la encuesta de los sindicatos rechaza el acuerdo de Conselleria

Los sindicatos han sondeado al profesorado antes de la reunión de las 17 horas en la que deben decidir si asumen (o no) el ultimatum dado por la Conselleria de Educación. Y, de momento, ha salido un no rotundo. De hecho, el 78 % (24.427 votos) rechaza el acuerdo, un porcentaje al que se suma un 16% más que solo aceptarían el acuerdo si va condicioando a una mejora económica.

Así lo han comunicado los sindicatos participantes ( STEPV, CCOO, UGT, CADPV, CNT, CGT, COS, CSO y Docents en Lluita) en ese primer balance en el que han participado 31.293 docentes y que sitúa la bajada de ratios, la mejora de las plantillas y la recuperación salarial como los ejes del conflicto.

El malestar en las aulas valencianas se traduce en una negativa mayoritaria que deja en una posición marginal la aceptación total de la propuesta, respaldada únicamente por el 6% de los votantes.

Desde los sindicatos destacan la rapidez con la que se definió la tendencia de voto, apenas media hora después de iniciarse el proceso. Así a las 9:30 horas, los porcentajes se mantuvieron prácticamente inalterables hasta el recuento de las 15 horas, lo que demuestra la negativa del profesorado al acuerdo en la que es la octava jornada de la huelga.

Ratios, salarios y plantillas

La encuesta sitúa la reducción de las ratios como el punto más urgente a tratar en la negociación de esta tarde ya que es la primera opción para el 28,5% de los encuestados. Y tras la ratio, el sueldo. Así, la recuperación del poder adquisitivo es la prioridad absoluta para el 43,7% de los votantes. De hecho, un 16% adicional de los docentes estaría dispuesto a aceptar la propuesta de la Conselleria si se incluyera una cláusula de revisión salarial anual ligada al IPC. Otros aspectos como la dotación de plantillas y la inclusión educativa también figuran en los puestos de cabeza de las reivindicaciones.

Qué hacer

La encuesta quería medir también qué movilización estaría dispuesta a secundar las plantillas y hasta donde llegaba el compromiso docente. Y las movilizaciones ganan la partida. De hecho, 6.910 docentes aseguran haber secundado todos los paros convocados. Ante la pregunta de cómo deben organizarse las futuras movilizaciones, la opción preferida es continuar con la huelga indefinida, elegida como primera opción por el 59,6% de los participantes. Como alternativa, se baraja la realización de huelgas por provincias o comarcas, una opción que cuenta con el respaldo del 37,5% como segunda preferencia.

Por etapas educativas, el grueso de la participación ha procedido de Secundaria y Bachillerato (12.593 votos) y Primaria (10.294 votos), aunque el rechazo al acuerdo es transversal a todos los niveles, desde la educación infantil hasta la formación profesional y las enseñanzas artísticas.

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Con estos datos sobre la mesa, la pelota vuelve al tejado de la Conselleria a pesar de que la propuesta a debatir esta tarde estaba planteada como la última. Sin embargo, el profesorado valenciano la considera insuficiente.