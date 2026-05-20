La consellera de Educación duda del resultado de la encuesta y lamenta que "lo que se ha rechazado hoy es convertirnos en la mejor educación de toda España"

"El profesorado ha rechazado más de 60 propuestas para mejorar la educación pública valenciana que nos situaría como el mejor sistema de España". Así de contundente ha sido la consellera de Educación, Carmen Ortí, en la rueda de prensa posterior a la reunión relámpago de solo 12 minutos que ha mantenido con los sindicatos. Pese a que estos le acusan de haber roto la negociación, Ortí considera que sigue "abierta al diálogo" y acusa al profesorado de "rechazar el documento de manera unilateral".

La titular de Educación asegura que la propuesta, que "se ha trabajado desde el consenso", es la "más ambiciosa de España" y no entiende por qué el profesorado se ha negado a medidas como la disminución de las ratios, la creación de 150 aulas con necesidades especiales o un plan director de infraestructuras con climatización. En total, segura, han rechazado más de 60 medidas concretas, con calendario y mecanismos de seguimiento; entre ellas, una subida salarial de 200 euros, que les situaría entre los mejor "retribuidos de toda España". "Cobrarían entre un 40 y un 58 % más que el salario medio de los valencianos", ha añadido. "La última subida salarial fue hace 19 años con un gobierno también del PP -, ha recordado-. Les hemos ofrecido más que en Cataluña donde UGT y CCOO sí han aceptado".

Ortí ha asegurado que la reunión era exclusivamente para saber si aceptaban o no el documento y si desconvocaban o no la huelga indefinida. Al obtener una doble negativa por parte de los cinco sindicatos, Educación ha considerado que debía finalizar la reunión. "Hemos demostrado nuestra capacidad de negociación -, esgrime-. Si su postura es que tenemos que incorporar todas sus propuestas, eso no es negociación, sino imposición".Para avanzar, les reclama "un símbolo", "una muestra"; pero, para ella, este debe ser desconvocar la huelga, algo que los sindicatos no piensan ofrecer. De hecho, han asegurado que la postura de la consellera les obliga a "mantener la presión".

Puentes rotos

Lo bien es cierto es que la comparecencia mantiene la incógnita porque no hay una fecha prevista para un nuevo encuentro. "Nuestra puerta sigue abierta -, ha añadido-, pero la propuesta es la mejor y esperamos una respuesta de los sindicatos". "No está la puerta cerrada a nada", asegura Ortí porque se lleva semanas trabajando en este acuerdo y ahora se pretende volver a empezar de cero. Las condiciones para retomar la negociación es que "demuestren que tienen voluntad de negociar".

Los sindicatos han pedido la dimisión de Ortí. ¿Qué dice ella? "Mi responsabilidad es con el alumnado -, ha explicado-. Llevamos seis meses trabajando para desenquistar un problema de una década. Mi trabajo es llevar a buen puerto esta problemática". Insiste en decir que han ofrecido la "mayor subida salarial de toda España" y que los maestros cobran 37.000 euros y los profesores 40.000, aproximadamente. "Atenderemos sus reivindicaciones porque nos importa el sistema educativo y, para ello, estamos trabajando".

La breve reunión

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha rlevantado la reunión con el profesorado a los 12 minutos de empezar la mesa de negociación de este miércoles. Lo ha hecho después de comprobar que los cinco sindicatos, de forma unánime, rechazaban la actual propuesta y no iban a firmar el acuerdo. Ayer, martes, la consellera Ortí ya les dio un ultimátum al transmitirles que no había más margen para negociar y que debían decidir si apoyaban o no el documento.

Los cinco sindicatos se han mostrado en contra del acuerdo, incluso Anpe Comunitat Valenciana, que era sobre el que más dudas podría haber antes del inicio de la reunión. "Le hemos dicho que es insuficiente el acuerdo", ha explicado su representante, Lauren Bárcena. Su posicionamiento ha sido unánime, después de que más de 30.000 profesores hayan contestado la encuesta lanzada esta mañana, en la que solo el 6 % apoyaba el presente acuerdo; el 78 % lo rechazaba de pleno y el 60 % se mostraba a favor de continuar con la huelga indefinida.

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Para Ortí, esta participación no es representativa porque "se puede responder desde cualquier cuenta de Microsoft", por lo que pide seriedad a los sindicatos y datos fiables.