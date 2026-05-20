Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos

De una reunión maratoniana del lunes, a otra de poco más de 10 minutos. Así podría resurmirse el devenir de la negociación entre el profesorado y la Conselleria de Educación. Y es qu la consellera Carmen Ortí h decididio levantarse de la mesa a los 12 minutos de comenzar la reunión de este miércoles y ha dado por rota la negociación con el profesorado. Lo ha hecho después de comprobar que los cinco sindicatos, de forma unánime, rechazaban la actual propuesta y no iban a firmar el acuerdo. Ayer, martes, la Ortí ya les dio un ultimátum al transmitirles que no había más margen para negociar y que debían decidir si apoyaban o no el documento. La titular de Educación les ha lanzado dos cuestiones. La primera si hoy desconvocaban la huelga; la segunda, si aceptaban el acuerdo.

Ambas han tenido una respuesta negativa por parte de los cinco sindicatos, incluso por parte de Anpe Comunitat Valenciana, la entidad sobre la que más dudas podría haber antes del inicio de la reunión. CSIF ya había transmitido antes de entrar que tampoco firmaría en solitario. "Le hemos dicho a la conselelra que es insuficiente el documento", ha explicado su representante, Lauren Bárcena. Su posicionamiento ha sido unánime, después de que más de 30.000 profesores hayan contestado la encuesta lanzada esta mañana, en la que solo el 6 % apoyaba el presente acuerdo; el 78 % lo rechazaba de pleno y el 60 % se mostraba a favor de continuar con la huelga indefinida.

Según explican los sindicatos, la representante del Consell les ha dicho que necesitaba "reflexionar" sobre la negociación, aunque no les ha transmitido cuándo o de qué manera proseguirá el diálogo, si es que lo hay. "Se ha ido al rincón de pensar", ha contado Marc Candela del STEPV. Por su parte, Xelo Valls de CCOO ha asegurado que "ha sido un gesto bastante pensado" porque Educación ya tenía información sobre el resultado de la encuesta y "de nuestro posicionamiento de cara a la reunión".

Ella ha criticado que haya sido la consellera la que se haya levantado de la mesa. De hecho, ha recordado que Ortí llegó a la Conselleria "dispuesta a la negociación" y aseguró que su "talante es de diálogo". Los representantes sindicales tenían la esperanza de que se pudiera continuar con el mismo y, sobre todo, algún movimiento por parte del equipo de Educación que, finalmente, no se ha producido. "La pelota vuelve a estar en el tejado de la Conselleria -, ha asegurado Candela-. Nosotros le hemos transmitido que queríamos seguir negociando". De hecho, desde CSIF, José Seco, ha defendido la actuación de todos del pasado lunes, la de esa maratoniana sesión de 10 horas hasta casi las tres de la mañana, pero lo de hoy cuando "se ha enrocado en su posición".

Sigue la presión

Este desenlace del encuentro incrementa la presión sobre la Conselleria y el Consell de Pérez Llorca porque más de 350 equipos directivos han amenazado con dimitir. Medio millar de ellos han introducido en una caja las deficiencias estructurales de sus centros docentes y las han entregado a Educación. El secretario autonómico, Daniel McEvoy, se lo ha tomado con cierta sorna al asegurar que "en aras de salvaguardar el planeta, lo podrían haber entregado en formato electrónico".

Los sindicatos se reunirán esta tarde para planificar el nuevo calendario de movilizaciones, tras las ya anunciadas para esta semana; el conflicto se encara ahora hacia la prolongación. "No nos queda otra que continuar con la presión", ha asegurado Candela. El de hoy era el octavo día de huelga indefinida. Asimismo, su postura es seguir trabajando en "nuevas propuestas" después de haber "recogido las peticiones de todos los colectivos", como ha explicado Maite Tarazona.

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A la espera de Ortí

Por el momento, Educación no se ha pronunciado y se espera que Ortí ofrezca una rueda de prensa a los medios en unos minutos. Los sindicatos, por su parte, mantienen la presión con la huelga indefinida y se mantendrán las convocatorias de esta semana. Aun así, se van a reunir esta tarde para analizar y decidir los siguientes pasos a dar.