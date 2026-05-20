Llorca reúne a Hacienda y Educación para 'garantizar' el presupuesto de las propuestas al profesorado

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha utilizado las redes sociales para asegurar que "cada medida propuesta y cada compromiso asumido" en el documento que la Conselleria de Educación ha planteado a los sindicatos docentes convocantes de la huelga indefinida (y que todavía no se ha llegado a un acuerdo) "tiene su presupuesto garantizado", esto es, que la Generalitat podrá costearlos.

A través de un mensaje en X, el jefe del Consell ha anunciado que se ha reunido en las últimas horas con los consellers de Educación y Hacienda, Carmen Ortí y José Antonio Rovira, respectivamente para tratar de encajar las propuestas que el Ejecutivo autonómico ha planteado a los sindicatos de profesores para tratar de frenar la huelga y que conllevan un impacto económico en las cuentas de la Generalitat.

"Cada medida propuesta y cada compromiso asumido tiene su presupuesto garantizado", ha indicado Llorca, que acompaña estas palabras con un vídeo del encuentro de trabajo y el lema 'Cumplimos con la educación pública', una forma de tratar de reivindicar gestión por parte de su Consell en una materia que se ha visto señalada por la huelga del profesorado que ya dura 10 días.

En este vídeo recuerda algunas medidas como "la reducción progresiva de ratios", "menos burocracia", "mejoras de sustituciones", "plan de confort térmico y subvenciones a ayuntamientos" para infraestructuras y una "subida salarial de 2.800 euros anuales" con lo que, según recalca, "los docentes valencianos se van a situar entre los mejores pagados de España".

El mensaje de Llorca ha llegado apenas un par de horas antes de que se conociera que el profesorado que ha votado en la consulta planteada por los sindicatos rechaza mayoritariamente la propuesta de la conselleria que suponía, entre otras cuestiones, 200 euros más al mes. Solo el 6 % del profesorado apoya la propuesta de la Conselleria de Educación para frenar la huelga, según la encuesta lanzada anoche por los sindicatos.

Sin plazo presupuestario

Por su parte, la consellera Carmen Ortí, al término de la reunión del martes con los sindicatos, fue preguntada sobre si está contemplado el montante total necesario para materializar su propuesta de acuerdo. La responsable de la política educativa del gobierno valenciano aseveró que está cuantificado y comentó que se había reunido con el 'president' de la Generalitat y el conseller Rovira.

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Además, insistió en que el gasto necesario está previsto en los presupuestos de 2026, que se están elaborando, aunque no precisó la cantidad. Se esperaba que estos presupuestos se presentaran por parte del Consell esta semana, pero todo parece indicar que se ha aplazado a la siguiente. De momento, desde las Corts, el síndic de Vox, José María Llanos, aliado del Ejecutivo autonómico, ha indicado que no tienen constancia de cuándo los presentará y ha evitado poner plazos.