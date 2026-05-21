Llorca defiende la oferta de Educación al profesorado entre protestas en las Corts y gritos de "consellera dimisión"

Ruido en la calle, con protesta del profesorado a las puertas de las Corts, y ruido, y mucho, dentro, en una sesión de control monopolizada por la huelga educativa indefinida, tanto que el verde de las manifestaciones ha tintado las bancadas. Los paros han sido la materia con la que la izquierda ha arremetido duramente contra Juanfran Pérez Llorca y ha acabado con toda la bancada de PSPV y Compromís coreando "consellera, dimisión" y hasta "Consell, dimisión". Frente a esa ofensiva, el 'president' de la Generalitat ha defendido la última oferta hecha por Educación el martes como "la más ambiciosa" y ha acusado a socialistas y valencianistas de "agitar la calle para esconder sus vergüenzas".

El pleno parlamentario se ha convertido en una continuación del pulso que mantiene la comunidad educativa y la Generalitat Valenciana con el noveno día de movilizaciones por parte de los docentes. A este se ha llegado con el amplio rechazo del profesorado a la última oferta de la conselleria y el plantón de la consellera, Carmen Ortí, en la reunión del miércoles, levantándose a los 12 minutos de reunión con los representantes del profesorado, una situación que no ha provocado enmienda alguna por parte de Llorca, que ha escudado la gestión del Ejecutivo valenciano.

"La propuesta es la más ambiciosa que se ha hecho en la educación valenciana, recogemos todos los puntos que reclaman, como ratios e infraestructuras y climatización", ha expresado el jefe del Consell que lejos de enmendar su planteamiento o abrirse a mejorar la propuesta hecha, ha insistido en la misma, poniendo la pelota en el tejado de los sindicatos. "Cuando quieran volver a dialogar, que lo hagan", ha indicado el dirigente del PPCV que incluso se ha contrapuesto con el Botànic: "Les pidieron cinco veces subir el sueldo y no se lo dieron, nosotros a la primera se la hemos ofrecido".

El portavoz de Educación del PSPV en las Corts, Jose Luis Lorenz, durante la sesión de control. / Biel Aliño / EFE

La defensa de Llorca de su propia gestión ha estado complementada también con reproches directos a la izquierda, con acusaciones veladas de estar impulsando parte de las movilizaciones del profesorado. "A ustedes les viene bien la manifestación para tapar las vergüenzas del Partido Socialista", le ha espetado el jefe del Consell al síndic del PSPV, José Muñoz, aprovechando la actualidad de la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero. "A Compromís no le veo en las manifestaciones de los médicos que también están en huelga contra el Gobierno de España", le ha reprochado al síndic de los valencianistas, Joan Baldoví.

Billetes con cara de Llorca

A esas respuestas ha llegado el president después de recibir numerosas críticas por parte de los dos portavoces de la izquierda. Muñoz ha acusado a Llorca de haber "suspendido" en su "primer examen real" como jefe del Consell, ha recordado que no ha podido entrar por la puerta principal de las Corts ante las protestas de los docentes y ha afeado que diga que no hay dinero para la educación pública pero que ha incrementado en 96 millones la financiación a la privada y para subir el sueldo a los altos cargos. "No le importa las familias valencianas, solo sus familias, dimita ya, consellera", ha insistido mientras su grupo ha mostrado billetes con la cara de Llorca.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante la sesión de control en las Corts, este jueves. / Biel Aliño / EFE

La línea ha sido similar por parte de Baldoví que le ha señalado por tener "la calle en llamas" mientras que su Consell "parece la orquesta del Titánic" y ha defendido que "claro que son reivindicaciones políticas" las protestas del profesorado para "mejorar sus retribuciones, bajar ratios, gratuidad 0 a 3 años, asegurar condiciones térmicas, garantizar valenciano o ampliar la FP". "Son reivindicaciones políticas, de las justas, de las decentes", ha indicado porque "hay reivindicaciones que apuestan por mejorar la educación pública y hay políticos del PP y Vox que la perjudican".

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Cada una de las intervenciones de la izquierda han acabado con peticiones directas a la consellera para que dimita, reclamación cantada a coro por toda la bancada de PSPV y Compromís. A ese grito se ha sumado la interrupción de tres manifestantes de la Asamblea de Docentes que han tirado billetes con la cara del jefe del Consell y de la consellera, contra la que también han cargado. Ortí, por su parte, ha intervenido y en respuesta a Vox ha asegurado que va a "seguir trabajando para que el acuerdo se cierre cuanto antes".