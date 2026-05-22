Educación sustituirá a los 290 cargos directivos de colegios e institutos que han dimitido

La Conselleria de Educación sustituirá a todos los equipos directivos de colegios e institutos de la Comunidad que han dimitido en los últimos días tras la falta de acuerdo para ver atendidas las reivindicaciones laborales del profesorado. El departamento de Carmen Ortí ha confirmado que las renuncias serán aceptadas por parte de la Administración autonómica. Hasta este viernes, hay 157 centros afectados porque han dejado el cargo 138 directores, 77 jefes de estudios, 56 secretarios y otros 19 cargos, según el colectivo Equips Directius Crítics. Todos ellos han comunicado que se marchan a los claustros y consejos escolares, mientras que las dimisiones se presentarán la semana que viene por registro de entrada en la Conselleria de Educación.

Las directivas de colegios e institutos han dado este paso al frente y han cumplido con la amenaza lanzada a los pocos días del estallido de la huelga indefinida de profesores. Lo han hecho como un claro gesto de protesta y de presión al Consell para que se atiendan las reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza porque sostienen que siguen sin ser recogidas en la última oferta presentada por la consellera de Educación, Carmen Ortí.

El Joaquín Sorolla de Alicante fue el primero en dar el paso el miércoles, y tras este colegio, le han seguido otros de la provincia como el colegio Gastón Castelló de Alicante, así como los institutos Xixona, La Mar de Xàbia, Xèbic de Ondara o los colegios Rajoletes y Cristo de la Paz de Sant Joan.

De momento, si sus peticiones prosperan, los directores estarán obligados a permanecer en funciones hasta finales de junio. Y, después, la Administración tendría que nombrar a sus sustitutos para el mes de julio, cuando los alumnos ya habrán terminado el curso, pero en otro momento crucial porque es cuando se tienen que cerrar las calificaciones, el proceso de admisión, de matriculación y las consiguientes reclamaciones. Desde la conselleria descartaron que sus bajas vayan a generar un problema para planificar el próximo curso escolar porque ha garantizado que estos puestos serán cubiertos.

El equipo directivo del colegio Gastón Castelló de Alicante comunicando su renuncia al consejo escolar, este jueves / Héctor Fuentes

Otro manifiesto

Paralelamente, 25 directores de institutos de la comarca de l’Alacantí, y el presidente de la Asociación de Directores ADIESPV, Toni González, han firmado un manifiesto de apoyo a las reivindicaciones expresadas por la comunidad educativa al tiempo que han pedido una reunión con la Dirección Territorial de Educación.

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Entienden que todas ellas "responden a necesidades reales relacionadas con la mejora de las condiciones educativas y del funcionamiento de los centros: ratios, infraestructuras, climatización, equipamientos, recursos humanos y de apoyo para la inclusión educativa y reducción de carga burocrática". Además, han exigido que se reanude una negociación real para desbloquear la situación actual.