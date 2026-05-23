Los docentes redoblan la presión en la calle y anuncian una contraoferta a Educación

Es previsible que la manifestación convocada para hoy sábado vuelva a ser, de nuevo, masiva. Al fin y al cabo, se convoca un día festivo incluso para los docentes movilizados como servicios mínimos entre semana, y para el resto de personas que quieran ir en señal de apoyo. Pero, aunque la de este fin de semana será la marcha masiva, ayer viernes los sindicatos convocantes de la huelga habían organizado otra manifestación, con un recorrido mucho más corto: discurría solo entre la Conselleria de Hacienda y la plaza de la Virgen, un total de 260 metros según Google Maps. Pero fueron nuevamente miles de personas, más de 7.000, según la Delegación del Gobierno, quienes salieron a la calle en esta nueva convocatoria.

Marc Candela, del Stepv, anunció que este lunes enviarán una nueva propuesta, básicamente con las mismas reivindicaciones pero «más detalladas» y con nuevas aportaciones de los colectivos y avisa a Conselleria: «Si la aceptan, el lunes la firmamos».

El recorrido de la manifestación

El recorrido original partía de la calle Palau y estaba previsto que llegara a la plaza de Manises, sede del Palau de la Generalitat. La convocaban, como todas las movilizaciones de estas últimas dos semanas, los sindicatos que dan apoyo a la huelga indefinida -Stepv, CCOO, UGT, CSIF y ANPE- y otros colectivos y plataformas, y el recorrido estaba pensado para reclamar a Hacienda los recursos necesarios para atender las reivindicaciones de los docentes y luego exponer ese malestar ante el Palau, sede de la Presidencia.

Pero el recorrido se modificó finalmente y se decidió que la marcha terminará en la plaza de la Virgen. Fuentes de Delegación del Gobierno explicaban este cambio por informes policiales y la necesidad de proteger el Palau como elemento patrimonial.

Como en otras manifestaciones anteriores, el profesorado se había organizado en columnas para ir desde los diferentes puntos de la ciudad hasta la calle Palau. Antes de la hora prevista de inicio del recorrido, grandes grupos de gente llegaban a la plaza Nápoles y Sicilia con pancartas, chalecos, megáfonos, pitos y tambores.

Los sindicatos piden precisión, recursos y calendarios. Xelo Valls, portavoz de CCOO-PV Educación, aseguraba que no hay «ninguna información respecto a la dotación presupuestaria», lamentaba, más allá de las cifras planteadas en materia salarial. «Lo único a lo que se comprometían era a cumplir unas ratios que ya tendrán obligación legal de cumplir», añadía.

Por su parte, Lluís Navarro, miembro del equipo negociador por parte de Stepv, reclamaba al Consell que «cumpla con la responsabilidad de su cargo» y convoque la mesa de negociación para reabrir un diálogo «que está reclamando la gente y la sociedad en general».

Maica Martínez, responsable de enseñanza pública de UGT-PV, aseguró que los sindicatos siguen esperando «de manera urgente» la convocatoria de la mesa. «No queremos futuribles, queremos fechas y queremos presupuesto», advirtió.

En la manifestación se vio también una pancarta grande tras la que marchaban decenas de estudiantes. Mario Tercero, coordinador del Sindicat d’Estudiants, explicó que el colectivo estudiantil está «harto del menosprecio de la Conselleria» porque «somos rehenes de las políticas de recortes de este Consell», dijo.

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"El lunes la firmemos"

Por último, la consellera de Educación Carmen Ortí reclamaba una nueva propuesta con las reivindicaciones . Y los sindicatos respondían: llevarán una nueva propuesta el lunes. «Nosotros le pedimos a la consellera que la acepte y el lunes la firmemos», expresó Marc Candela, portavoz de Acción Sindical del Stepv. Ortí respondía a través de un comunicado. «Mantenemos nuestra voluntad negociadora y estamos a la espera del documento de los sindicatos. Entendemos el malestar que existe entre el cuerpo docente. Compartimos muchas de sus reivindicaciones», indicaba. Ese nuevo documento no está cerrado, sino que se trabajará desde ayer por la tarde hasta el domingo. Con todo, la movilización continúa y el colectivo educativo analiza nuevas medidas de presión.