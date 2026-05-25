Educación logra un "microacuerdo" por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical

Divide y vencerás. Esa es la estrategia que la Conselleria de Educación ha escenificado esta tarde en la reunión con los sindicatos para tratar de frenar la huelga indefinida de profesores. El departamento de Carmen Ortí ha ofrecido desgranar la propuesta en ‘microacuerdos’ y, de este modo, ha conseguido romper la unanimidad sindical. CSIF y ANPE Comunitat Valenciana han aceptado firmar la propuesta de mejora retributiva de 200 euros de aquí al año 2028, con la novedad de que los últimos 50 euros se vinculen al IPC, algo que el resto de sindicatos pedía para todo el incremento. Estos dos sindicatos suponen solo el 33,5 % de la representación sindical del profesorado y deja fuera al otro 66,5 %: STEPV, el mayoritario; UGT y CCOO. Estos tres consideran el acuerdo "insuficiente" y pedía al menos ligar la subida al IPC a toda la propuesta porque la de 2028 puede ser de apenas un par de euros.

De este modo, la negociación salarial estaría completada, aunque Educación les ofrece al resto presentar una nueva propuesta mañana cuando haya una nueva reunión sindical mañana. Marc Candela de STPEV ha dicho que "Educación tiene las puertas abiertas" a que les hagan una contraoferta, pero si hoy lo firman dos parece difícil que cambie. Sin embargo, el debate proseguirá mañana a partir de las 16 horas con el resto de propuestas; entre ellas, una nueva para reducir las ratios, un punto que ha acabado hoy sin acuerdo. Además de la subida salarial, el acuerdo recoge la inclusión de seis días de libre disposición, tres en días laborables y tres en no-laborable, así como iniciar un debate para rebajar las horas lectivas de los profesionales por encima de los 55 años.

El asunto sobre el salario parece casi definitivo porque la posición de los sindicatos no es vinculante y Educación podría darse por satisfecha con la firma de estos dos, aunque solo representen el 33,5 %. En todo caso, el resto de sindicatos podrían recurrir este acuerdo, algo que sí ocurre José Seco de CSIF ha asegurado que "deberán explicar" porque "perjudicaría a todo el profesorado".

Al término de la firma, que se ha dilatado más de una hora para redactar la propuesta final, la consellera Carmen Ortí se ha mostrado "satisfecha" porque "estamos llegando a acuerdo", ha defendido. Ha justificado también el cambio de estrategia y la negociación de los "microacuerdos" por separado después de observar que la negociación de todo el documento conjunto "no era productiva". De hecho, el guion se repetirá mañana y se debatirán por separado el resto de ocho puntos del documento. Habrá que ver si los dos firmantes hoy, que yan han recibido gritos de "esquiroles" entre el profesorado concentrado en el exterior, se repite.

Eso mismo ha defendido Lauren Bárcena de ANPE Comunitat Valenciana, quien ha calificado el documento de nueve puntos de "decreto ómnibus", lo que dificultaba llegar a "cualquier tipo de acuerdo". El representante del único sindicato fuera de la huelga ha calificado el pacto de "histórico" porque supone una subida salarial insólita el resto de comunidades autónomas.

Qué pasa con la huelga

Sobre si esto supone que la huelga indefinida continúe, Valls de CCOO ha asegurado que toca "reflexionar". Cabe recordar que CSIF estaba entre los sindicatos convocantes. Estos, ahora, deberán decidir si se salen de la convocatoria de huelga indefinida, decisión que tomarán en una reunión esta noche que podría largarse "hasta bien entrada la madrugad". En realidad, la estrategia de la Generalitat deja a los otros un poco 'fuera de juego' y estos también han asegurado que deben pensar cuáles serán los siguientes pasos.

Del optimismo al desencuentro

Esta situación ha roto el optimismo imperante desde esta mañana; la sonrisa de McEvoy era . Al entregar la nueva propuesta, Candela ha asegurado que "había voluntad de entendimiento" por parte de Educación e, incluso, tras el desenlace de la mesa ha expresado que la Generalitat está "mucho más abierta al diálogo" que la pasada semana. El secretario autonómico Daniel McEvoy ha asegurado al mediodía que el acuerdo sería "inminente" y después de que los sindicatos destacaran la "predisposición" de Educación para encontrar posturas.

Justo antes del receso ha sido cuando Conselleria les ha propuesto firmar la parte salarial por separado si había un acuerdo, después de dejar para el martes al propuesta de la bajada de ratios. El asunto de las ratios ha sido el primero en debatirse. Los sindicatos pedía 15 en Infantil y 20 en el resto de niveles hasta Bachillerato, pero Educación les aseguró que "no se puede asumir" y proponía ceñirse a los máximos de la ley estatal, aunque esta finalmente no se apruebe en el congreso. Proponía un tope progresivo de 22 en Infantil, 22 en Primaria y 25 en la ESO y pretendía dejar fuera al resto de enseñanzas no obligatorias como Bachillerato, las EOI y las Enseñanzas Artísticas. El punto se ha cerrado con el compromiso de Educación de presentar una propuesta más calendarizada mañana, es decir, que daban por supuesto que no se alcanzaba un acuerdo hoy. Los sindicatos le piden "más concreción" y menos ambigüedad".

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El resto de puntos no se han abordado ni negociado hoy se quedan pendientes para la reunión del martes.