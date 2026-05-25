Educación y sindicatos rebajan la tensión y confían, ahora sí, en firmar “un acuerdo inminente” para poner fin a la huelga

Educación ha citado a los sindicatos educativos a una nueva reunión a partir de las 16 horas para retomar la negociación rota el miércoles y que podría ser el inicio definitivo hacia el final de la huelga de profesores, que va ya por su undécimo día. Ha habido un cambio notable desde el miércoles pasado, cuando la negociación se rompió después de una breve reunión de 12 minutos, y ambas partes han rebajado la tensión y muestran un tono más optimista que la pasada semana. De hecho, el secretario autonómico, Daniel McEvoy, cree que el acuerdo será “inminente” porque “solo faltan perfilar algunas cuestiones, ya que en lo fundamental estamos todos de acuerdo”; y también porque es lo que le demandan tanto el “profesorado como el alumnado”.

El diálogo se retomará esta tarde. Debatirán sobre el documento presentado esta mañana por tres de los sindicatos -STEPV, CCOO y UGT- que se basa en el de la semana pasada, aunque incorporando las demandas del profesorado de forma concreta. En principio, unos y otros parecen coincidir en el 65 % de las propuestas, por lo que restaría trabajar en un 35 % del mismo. Si no hubiera acuerdo hoy, a una hora prudencial, se haría un receso hasta mañana o pasado, como ha explicado McEvoy. “Una reunión maratoniana de 10 horas no es productiva”, ha explicado en referencia a la acontecida el lunes pasado que se alargó hasta las dos y media de la madrugada.

La entrega de la propuesta por parte de los sindicatos, reclamada por la consellera Carmen Ortí a finales de la semana pasada, es, según McEvoy, “un paso importante de cara a solucionar el problema” porque todos persiguen los mismos objetivos: “mejora para el profesorado, para que cada familia se sienta acompañada y una mejora, en definitiva, para la educación pública”.

Educación va a estudiar el documento con “detenimiento y premura”; quedan cuatro horas para la reunión, pero así como el miércoles acusaban a los sindicatos de rechazar el documento “de forma unilateral”, como aseguró Ortí en rueda de prensa; hoy confían en “acercar posturas”. “Nos gustaría que fuera esta misma tarde”, ha transmitido el secretario autonómico. Este también ha adoptado un tono conciliador para explicar que aquellas medidas que no puedan adoptarse desde la Generalitat tratarán de “afinarlas” pidiendo un “entendimiento a los sindicatos.

"Hay mucha voluntad"

Los sindicatos, por su parte, también han rebajado los decibelios al salir de entregar el documento de la nueva propuesta, recibido personalmente por la consellera Carmen Ortí y McEvoy. Han visto a los representantes de Educación "más abiertos" a llegar a un acuerdo que la semana pasada; pero, en principio, "tienen mucha voluntad, ahora sí, de llegar a un acuerdo", ha reconocido Marc Candela del STEPV. "Han abierto los ojos y les hemos dejado claro que queremos seguir negociando", ha añadido la representante de UGT.

El profesorado reconoce que el punto de las ratios será el más complejo de acordar. Ellos piden un máximo de 15 alumnos en Infantil para el año 2030 y de 20 para el resto de niveles, de Primaria a Bachillerato, pero Ortí les ha reconocido que es muy "difícil de alcanzar", por lo que esperan una contraoferta en la reunión de esta tarde, aunque esperan "que se acerque a nuestras demandas".

Según el documento registrado por los sindicatos UGT-PV, CCOO PV y Stev y al que ha tenido acceso este periódico, basa su estructura en "tres premisas irrenunciables": por una parte, que cualquier compromiso del Consell "ha de incorporar necesariamente una cuantía económica finalista, un calendario concreto, un mecanismo claro de ejecución y una comisión de seguimiento de los acuerdos"; por otra, que los "problemas estructurales del sistema educativo no admiten más aplazamientos o derivaciones a mesas técnicas" y que, por último, que el diálogo social "exige simetría real", esto es, que no "puede haber un acuerdo serio si una parte difiere el coste presupuestario esperando de la otra parte dirigiera las expectativas de mejora del conjunto y sus derechos laborales".

La mañana ha estado marcado por la polémica del cierre de la explanada de la Conselleria; los sindicatos han tenido que concentrarse en la calle porque la verja estaba cerrada. Desde Educación, han explicado que se ha hecho para no disturbar el "trabajo de los funcionarios" y porque la petición de la convocatoria llegó el domingo por la noche. Sin embargo, no han parado de escucharse cánticos como "Consellera, abre la puerta". Desde UGT, creen que Ortí ha escenificado el "diálogo desde la reja, en lugar de dar la cara".

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Un total de 60 centros educativos de la Comunitat Valenciana ya no tienen equipos directivos, según transmiten los representantes de los directores que han acudido esta mañana a la Conselleria de Educación a entregar el manifiesto explicando su renuncia. En total, serían cerca de 240 profesionales que han presentado oficialmente su renuncia porque el equipo está compuesto por entre tres y cuatro personas, dependiendo del tamaño del centro. Los equipos directivos han hecho público un comunicado en el que admiten que su decisión de dimitir en boque "tendrá consecuencias", pero explican que su decisión nace del "cansancio profundo" desde hace años y piden a "Educación retomar la negociación". La reunión se ha convocado minutos antes de hacer público este documento. Preguntado al respecto, McEvoy dice no "tener constancia" de estas 60 dimisiones. "Cuando entre por registro y tengamos constancia, las contabilizaremos".