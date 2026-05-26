Bernabé, sobre el acuerdo de presupuestos en la Comunidad: "El PP ya no gobierna, solo firma lo que le dicta Abascal desde Madrid"

"Resulta que los presupuestos de la Generalitat Valenciana en la Comunidad Valenciana ahora los anuncia el portavoz de Vox. Esta es la realidad de lo que vive la Comunitat Valenciana". Así ha arrancado la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, su crítica al pacto presupuestario avanzado este martes por el síndic de la formación ultra en las Cortes, José María Llanos. Lo ha hecho desde Alicante, tras la toma de posesión del coronel Francisco Poyato, como jefe de la Comandancia de Alicante.

Vox ha anunciado este martes, tras la junta de síndics de las Corts, que ha alcanzado un pacto con el PP y, por tanto, con el Consell para aprobar las cuentas del actual ejercicio antes de que termine el verano, un acuerdo que según ha explicado el portavoz de los ultras en la cámara autonómica, José María Llanos, incluye la "prioridad nacional", el mismo concepto que los ultras forzaron a que formara parte de las alianzas en Aragón y Extremadura.

Bernabé ha cargado duramente contra el acuerdo, poniendo el foco en el PP de Pérez Llorca. "El señor Abascal, desde Madrid, ha dictado que ponga negro sobre blanco la prioridad nacional en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para vergüenza de esta tierra. Y lo han hecho", ha señalado, a la vez que ha señalado que, por ahora, no se sabe mucho más del acuerdo: "Tampoco sabemos cuáles son los términos del pacto que tiene el señor Pérez Llorca con Vox para seguir manteniéndose en el puesto de presidente de la Generalitat que nadie le ha votado y para seguir manteniéndose como futuro candidato a la Presidencia de la Generalitat. Es que por no tener no tenemos ni una servilleta. En el anterior pacto con Mazón al menos había una servilleta. Pero es que aquí no hay nada, no sabemos nada".

La delegada del Gobierno, al respecto de las exigencias de Vox, ha recordado uno de los últimos movimientos de los ultras a nivel nacional. "Quiero recordar que Vox en el Senado, la semana pasada, presentó una iniciativa para derogar la Ley contra la Violencia de Género, una ley que, por cierto, cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Esto es lo que va a llevar a los gobiernos autonómicos, donde las derechas están gobernando ahora, donde un PP cada vez más débil, que no es capaz ni de presentar sus propios presupuestos, que se los tiene que presentar Vox. Esto es inédito".

Según Bernabé, los populares, con Llorca al frente, han ido más allá de las cesiones: "No paran de avergonzar la institución a la que representan. Jamás habíamos visto que un presidente de la Generalitat tuviera un anuncio de los presupuestos de la Generalitat y tenga que ser el portavoz de Vox el que los anuncie. Ese es el pacto: unos dictan y los otros agachan la cabeza".

La delegada ha aprovechado para recordar la histórica huelga educativa, que según ha señalado es una respuesta a las políticas del PP y Vox: "El pueblo valenciano, desde luego, no está dispuesto a agachar la cabeza. Por eso ahí en la puerta tenemos a toda la comunidad educativa que se está manifestando en contra de esa política de recortes contra la educación pública, contra los servicios públicos".

Noticias relacionadas

Fumata blanca

El runrún era cada vez mayor, especialmente tras las andaluzas, y aunque las cuentas se esperaban para la semana pasada, el aterrizaje de este martes en la cámara autonómica ha tenido cierto elemento sorpresa, cambiando el paso de la jornada. El cambio de calendario parlamentario pactado por PP y Vox da vía libre a los presupuestos, que actualizarán las prorrogadas de 2025. Según esta nueva hoja de ruta, el Consell presentará y aprobará el proyecto financiero este mismo viernes, cuando se desvelarán los números concretos, y a partir de ahí empezará su tramitación en las Corts, algo que se alargará hasta la semana el 24 de julio.