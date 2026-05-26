Llorca ve "ilógico" que correctores PAU "amenacen" con renunciar en bloque: "No es momento de tensionar la calle"
Dice que la huelga "ya no tiene sentido" porque "hay dos partes que quieren lo mismo y que están dialogando"
Europa Press
El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, cree "ilógico" que correctores de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) "amenacen" con renunciar en bloque ante el "estancamiento" de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.
Así se ha expresado este martes el jefe del Consell, a preguntas de los periodistas esta tarde en València, antes de participar en el X aniversario de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, después de que la Asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de la PAU, integrada por más de 250 especialistas y constituida ante el "estancamiento" de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, haya advertido que renunciarán en bloque el mismo día de la constitución de los tribunales.
Pérez Llorca ha insistido en que "todos" --tanto sindicatos como Generalitat-- "tenemos el fin claro: mejorar el sistema educativo en la Comunitat Valenciana". Para Llorca, "ha quedado clara la voluntad negociadora y de diálogo" del Consell, que a su juicio, "es capaz de llegar a acuerdos y de adaptarse a lo que demandan" los sindicatos.
"Yo lo he dicho ya todos estos días. Todos tenemos el fin claro, que es mejorar el sistema educativo en la Comunitat Valenciana. Por lo tanto, es ilógico que no nos pongamos de acuerdo", ha sostenido, para subrayar que también es "ilógico" que se "amenace con la PAU, con los exámenes, cuando se ha visto claro que hay voluntad de diálogo y de acuerdo, que ayer mismo se llegaron a acuerdos".
Este lunes, CSIF y ANPE aceptaron la propuesta salarial de la Conselleria de Educación, en el arranque de la tercera semana de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, mientras que STEPV, CCOO y UGT no suscribieron el documento.
Por tanto, para el jefe del Consell es un "error tensionar las calles en estos momentos" porque "hay dos partes que quieren lo mismo y que están dialogando". "Para mí, sinceramente no tiene sentido ya la huelga", ha apostillado.
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