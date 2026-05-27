Día 13 de huelga sin acuerdo: Conselleria vuelve a pedir a los sindicatos que digan sí o no a un nuevo documento este jueves

El proceso es ya conocido por los profesores: se negocia durante horas sin llegar a acuerdos en la mesa, se promete elaborar un documento, se hace llegar el documento de propuesta de acuerdo a los sindicatos, se somete a consulta y se vota “sí” o “no”. Ya ocurrió la semana pasada, cuando Conselleria elaboró un documento con medidas para zanjar la huelga y lo hizo llegar a los sindicatos. En esa primera ocasión, el resultado de la consulta fue un abrumador “no”. Ahora, el proceso vuelve a ponerse en marcha, aunque con ligeras modificaciones: el departamento de Carmen Ortí ha vuelto a convocar a los representantes de los trabajadores este jueves a mediodía, y les pide que entonces se pronuncien a favor o en contra de la propuesta.

Este miércoles por la tarde, la Conselleria de Educación enviará a los representantes de los cinco sindicatos un documento refundido, al que han aludido como el borrador definitivo, con todas las propuestas para que las organizaciones sindicales puedan valorarla y, los que lo hacen, someterla a votación o a consulta de sus afiliados.

La propuesta que se envíe irá separada en bloques para facilitar que los tres que van a someter a consulta su contenido puedan hacerlo por temas (STEPV, CCOO y UGT). Cuando lo reciban, estos tres sindicatos harán un proceso de consulta similar al de la última vez, mientras que ANPE y CSIF tienen sus propios órganos internos para determinar su postura.

Este jueves a las 12 la Conselleria ha convocado a los sindicatos de nuevo para que voten bloque por bloque o en conjunto. Esperan una respuesta para ese momento, aunque el secretario autonómico Daniel McEvoy dice estar abierto a reabrir la negociación si es imprescindible. Queda por ver cómo es ese documento, qué aportaciones sindicales incluye y cómo plantea el asunto del valenciano, que no ha llegado a tiempo a tratarse en la mesa. Y falta también por ver cómo se articula esa votación a la afiliación.

¿Más microacuerdos?

Este miércoles por la mañana, antes de entrar en la Conselleria, Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del STEPV, reclamaba de Educación una propuesta “final” y “global” para el profesorado. “Ya llevamos muchos días negociando y lo que tiene que hacer la Conselleria es una propuesta final”, ha afirmado. Candela pedía que la Administración dejara de negociar “tema por tema” y presentara una contrapropuesta de conjunto.

Pero lo cierto es que, como durante las más de cuatro horas que ha durado la reunión, se ha evidenciado que la estructura de avanzar “tema por tema” podría tener alguna utilidad a la hora de desbloquear la situación. En concreto, porque ahora los tres sindicatos que hacen consultas al cuerpo docente se plantean que esa votación pueda hacerse por bloques. Todo dependerá de cómo envíe el documento la Conselleria. “Tal como nos los hagan llegar, si va por separado, pues por separado; o si van juntos, juntos”, resumía Marc Candela del STEPV al término de la reunión.

“Eso es lo que también le pedimos al profesorado: que nos diga si estamos de acuerdo en firmar punto por punto o no. Es que como es todo tan cambiante y tan abierto, al final lo tenemos que reconducir”, ha explicado.

Las ratios encallan

El punto más avanzado, coinciden los sindicatos, es el de la reducción de la burocracia, que desde el principio suscitó comentarios más positivos. En infraestructuras “también pintaba la cosa”, según Candela, con la inclusión de medidas como la celebración de reuniones monográficas trimestrales. Además, se ha indicado que las mejoras se han cuantificado y que Conselleria ya tiene en los presupuestos las partidas. “Aunque algunas las hemos visto insuficientes”, recalcaba el portavoz del sindicato mayoritario.

En materia de inclusión educativa, menos acuerdo. Los sindicatos lamentan que Conselleria ha presentado las mismas medidas que al inicio y que estas incluyen como novedades medidas ya aprobadas o puestas en marcha.

En cuanto a las plantillas, creen desde los sindicatos que hay margen para que Educación introduzca más personal. “Ahora vuelve a estar en el tejado de la Conselleria la concreción de lo que estamos pidiendo, pero nosotros sí que hemos dicho que es una línea roja: tenemos que recuperar la plantilla de los acuerdos que teníamos anteriormente y añadir lo que la orden que sustituyó a los acuerdos también aporta”, resumía Candela. Quieren revertir los recortes que se realizaron al tumbar el anterior acuerdo de plantillas del Botànic, y sumar a esas mejoras las que introduce la vigente orden.

El desacuerdo más grande está en las ratios. La Conselleria ha presentado este miércoles una nueva propuesta que mejora ligeramente la anterior pero que sigue siendo inferior a lo que propone el anteproyecto de ley del Ministerio de Educación. “La tabla de las ratios está ya claro que no la van a modificar; por tanto, no podemos aceptar esta propuesta de ratios”, ha dicho Candela.

“Ahora nos tenemos que reunir para ver cómo canalizamos, una vez tengamos los documentos —repito, una vez tengamos los documentos—, cómo canalizamos esa consulta para poder tener la respuesta de trabajadoras y trabajadores, del personal docente”, explicaba Xelo Valls, de CCOO-PV Educació.

Desde UGT-PV, Maite Tarazona ha explicado cómo ha sido la mesa, en la que inicialmente se iba a tratar solo dos puntos: infraestructuras y plantillas. “Hemos dicho que sí que es verdad que la negociación estaba yendo un poco lenta y que queríamos algo de agilidad, y que creíamos conveniente que sería más factible tratar todos los puntos lo antes posible”, ha explicado. Ha detallado que “ha quedado ahí en el tintero el tema del valenciano, que nos han dicho que enviarán por correo la propuesta para poder estudiarla, ya que nos han dicho que posiblemente será breve”.

McEvoy defiende su propuesta

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy ha defendido que la reunión ha sido “productiva”. Sobre las ratios, ha desechado la idea de que sea mejor la propuesta estatal. “Bueno, un proyecto no deja de ser un proyecto. Y conforme están las cosas, no sabemos si ese proyecto se va a materializar o no. Nosotros ofrecemos un acuerdo ya”, ha dicho. Ese acuerdo, ha defendido, empieza en infantil y va subiendo hasta primaria..” Con lo cual, un grupo, por ejemplo, de infantil de cuatro años que tenga 19 alumnos, el año que viene, en infantil de cinco alumnos, seguiría con ese número de 19 alumnos, y así sucesivamente. De modo que la ratio, en esa aula en concreto, ya estaría fijado hasta terminar la escolaridad en esa ratio máxima, a la espera de que se complete esa progresividad y se alcancen los 22 alumnos con carácter general en infantil y primaria”, ha detallado.

En cuanto a las medidas relativas a inclusión, ha reconocido que “es un océano, es algo inabarcable”, pero ha dicho que en esta legislatura “se han conseguido más logros con la historia”. “Los sindicatos, muchas de las cosas de las que hablamos ahí dentro, dicen que ya están conseguidas, por lo tanto, nos están reconociendo unos logros”, ha dicho.

En materia de infraestructuras, ha prometido una inversión de 372 millones de euros, “con respaldo presupuestario del Consell”. Se ha propuesto algo que ya lleva incluido desde el principio en la propuesta: un Plan Director de Infraestructuras Educativas que incluirá un Plan de Confort Térmico y Accesibilidad en los centros educativos. También una dotación de 2 millones de euros para la mejora de los centros afectados por la dana.

Noticias relacionadas

En cuanto al Plan Edificant, la Conselleria prevé una dotación presupuestaria de 229,7 millones de euros. Además, se establecerá un presupuesto de 131 millones de euros para atender inversiones propias de la Conselleria y ofrece también una línea de subvenciones dirigida a los ayuntamientos para la mejora de centros educativos de propiedad municipal -CEIPs y CEE-. Esta línea, indican ahora desde la Generalitat en un comunicado, tendrá como nombre Plan Recole y estará dotado con un presupuesto de 10 millones de euros.