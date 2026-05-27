Pérez Llorca consagra su alianza con Vox con presupuestos y "prioridad nacional" a un año de elecciones

Y tras mucho runrún y varias semanas deshojando la margarita (especialmente tras las elecciones andaluzas), los Presupuestos de la Generalitat de 2026 llegarán este viernes a las Corts. Y lo harán con la alfombra roja puesta por parte de Vox que pese a señalar que se deberá negociar "capítulo a capítulo, línea a línea" en el trámite parlamentario, dejó entrever su voto final favorable. Eso llegará el 24 de julio, día en el que prevé el pleno definitivo dando a las cuentas de este año el título de las más tardías del autogobierno valenciano, además de las primeras de Juanfran Pérez Llorca y, muy posiblemente, las últimas de la legislatura, con las que además el partido de Santiago Abascal arranca uno de sus últimos mantras: la "prioridad nacional".

La fumata blanca salió del Palau dels Borja, sede de la cámara autonómica, en el momento en el que los portavoces de PP y Vox plantearon el nuevo calendario parlamentario para los próximos meses, con la cuenta atrás hacia las elecciones ya activada en menos de un año. Con mayoría en la junta de síndics, no hubo problema para imprimir sobre los próximos meses los pasos para tener un nuevo proyecto financiero que se le venía atascando al Consell ante la sucesión de elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía y sus consiguientes negociaciones para conformar gobierno.

Según esta nueva hoja de ruta, el Consell presentará y aprobará las cuentas este mismo viernes, cuando se desvelarán los números concretos, y a partir de ahí empezará su tramitación en las Corts, algo que se alargará hasta la semana el 24 de julio. Hasta ahí habrá espacio para una negociación específica sobre cifras que, sin embargo, no impide que los voxistas entren en ella con la convicción de apoyar las cuentas. No podría haber sido de otra manera para que el Ejecutivo autonómico se lanzara a dar este paso con el que busca contraponerse a Pedro Sánchez y el Gobierno central.

El president Juanfran Pérez Llorca interviene en las Corts durante la sesión de control de este jueves, 21 de mayo de 2026 / José Cuéllar/Corts / LEV

Claro que el despliegue de esa alfombra no llega gratis y Vox asume el debate de cifras con varios compromisos arrancados. Los exhibió el síndic de la formación, José María Llanos, encargado de anunciar el acuerdo cambiando radicalmente la escenografía vista hace algo más de un año, en las cuentas de 2025, cuando esa misión recayó en el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón. Sin documentos públicos que presentar ni firmar (como ocurrió con la investidura de Llorca), el portavoz de los de Abascal aseguró que el acuerdo se basa en tres puntos: una reducción fiscal "importante", "abordar de forma firme y eficaz el problema de la vivienda" y la inclusión de la "prioridad nacional".

Este ha sido el concepto destacado de las negociaciones en Extremadura y Aragón para conformar sus gobiernos y es, según Llanos, "una pieza clave" para haber desbloqueado las cuentas. Según insistieron los voxistas, esta "prioridad nacional" se va a articular "en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda, tanto de compraventa como en alquiler". Llorca asume así, a falta de ver la letra pequeña una de las tesis de los voxistas con quien consagra su alianza de cara a lo que queda de legislatura y su posible futuro más allá de ella. Tener presupuestos le puede despejar el camino de cara al cartel electoral de 2027.

"No es excluir, sino priorizar"

De hecho, en el PPCV se centraron más en destacar que habría presupuestos y en contraponerse con el Gobierno de España ("la estabilidad política frente al caos y el bloqueo", dijo el síndic popular, Fernando Pastor) que en destacar las medidas en sí. Tampoco negó lo expuesto por su homólogo de Vox en lo relativo a la "prioridad nacional", sino que se refirió a su debate como un asunto "superado", destacando que Génova ya lo tenía en algunos de sus planes, y aseguró que no se trata de "excluir a los inmigrantes sino priorizar", tomando así la dialéctica de los cada vez más socios.

El anuncio del pacto llega a dos días del tercer aniversario de las elecciones que provocaron el cambio de mayoría en la cámara autonómica, pasando del Botànic a la dominio de la derecha que pese a vivir una legislatura movida, con hasta cuatro gobiernos distintos, ha actuado como un bloque granítico. Y sobre todo, aterrizarán en las Corts con la cuenta atrás hacia la siguiente cita con las urnas en menos de un año, lo que por otra parte puede hacer del acuerdo presupuestario la última aventura conjunta de PP y Vox antes de comenzar a marcarse las necesarias distancias.

Antes de que eso pueda evidenciarse, si es que realmente ocurre, los voxistas mostraron su sintonía con el PP y especialmente con Llorca, al que Llanos le agradeció específicamente su "buena predisposición" para negociar y alcanzar acuerdos. Esa buena relación con la formación de Abascal (y especialmente con la cúpula nacional del partido) es una de las principales ventajas que Llorca puede lucir en su currículum frente a Génova y que le ha permitido sobrellevar su sustitución a Mazón y sus seis meses al frente del Palau.

Pero más allá de los tres ejes de las medidas que se impulsarán a raíz de las cuentas, Llanos concretó algunas de las acciones complementarias. Entre ellas, está la ejecución de "nuevos recortes a las subvenciones a la patronal y a los sindicatos", un descenso presupuestario que ya hicieron en los presupuestos de 2025 y que llega en plena presión de los representantes de los trabajadores del profesorado por la huelga indefinida convocada de la que Llanos ha desligado. "No conozco el detalle", se escudó Pastor.

Críticas oposición

El portavoz voxista, más locuaz que su homólogo del PP, aseguró que se llevarán a cabo actuaciones en la línea del "rechazo de la inmigración ilegal", entre las que ha concretado la creación de un registro frente al fraude en los empadronamientos y la sobreocupación de viviendas, una de las medidas que anunció hace un par de meses Llorca en una sesión de control con claros guiños a Vox. No obstante, no ha desvelado si los nuevos presupuestos tendrán recortes en la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Se irán "perfilando", ha indicado.

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El anuncio ha pillado a la izquierda con el pie cambiado que, no obstante, se ha lanzado contra lo que consideran una nueva "cesión" de Llorca y el PPCV a Vox. El síndic del PSPV, José Muñoz, ha contrapuesto que el jefe del Consell haya pilotado las negociaciones con Vox y no se haya sentado con los docentes ante la huelga remarcando que su "prioridad personal es mantenerse en la Generalitat a toda costa". "Llorca se lo da todo a Vox", ha criticado el síndic de Compromís, Joan Baldoví.