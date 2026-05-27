Pérez Llorca anuncia un presupuesto de "casi 8.000 millones" para Educación y señala que la huelga "ya no tiene sentido"

El 'president' Juanfran Pérez Llorca ha anunciado este miércoles que los Presupuestos de la Generalitat que ha pactado con Vox alcanzarán "casi" los 8.000 millones de euros en Educación, recogiendo los compromisos planteados por la conselleria en su negociación con los sindicatos para desactivar la huelga de docentes, que encadenan ya 13 días de paro indefinido en la C. Valenciana. En 2025 fueron 7.392 millones los destinados a esta cartera. Según ha adelantado, incluyen la oferta salarial y el plan de mejora de infraestructuras educativas que ha puesto encima de la mesa la titular de Educación, Carmen Ortí, a los sindicatos. El jefe del Consell ha defendido que, con los avances que se están produciendo en las últimas horas --en las que se ha roto la unidad sindical--, la huelga "ya no tiene sentido".

Igualmente, Llorca ha defendido que su "prioridad nacional" en los presupuestos autonómicos para el presente ejercicio 2026, que se presentarán este viernes y se aprobarán a finales de julio, "es la educación, las políticas sociales o la sanidad", rebajando a un "eslogan" este concepto que Vox presume haber pactado con el dirigente popular. El jefe del Consell ha vuelto a referirse al "arraigo" como eje para la concesión de ayudas o acceso a la vivienda pública y no a la nacionalidad, como plantea su socio.

Un día después de que el síndic de Vox en las Corts, José María Llanos, anunciara que el Consell y Vox han acordado unos presupuestos para 2026 basados en la "prioridad nacional", una "importante" reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda, Llorca ha señalado que por "segunda vez consecutiva" ha llegado a un acuerdo con Vox y "sin firmar ningún documento".

"Arraigo" antes que "eslóganes"

"Ya saben que es mi estilo, intentar que en las Corts se pueda debatir todo y se pueda mejorar todo a través de las enmiendas", ha indicado el president, que ya logró ser investido sin papel alguno donde plasmar las condiciones. Y sobre la exigencia de la "prioridad nacional" por parte de Vox, ha replicado que, para él, "prioridad nacional en estos momentos es la educación, son las políticas sociales y es la sanidad". "Y no voy a entrar mucho a eslóganes", ha advertido.

Por tanto, ha argumentado que, si en Vox "se refieren con la prioridad nacional al arraigo, conforme se vayan desarrollando las normas que afecten a las ayudas sociales, iremos estableciendo un arraigo que ya estaba establecido en la Comunitat Valenciana, que ya lo habíamos anunciado hace mucho tiempo, por ejemplo, en materia de vivienda", ha dicho. "Por lo tanto, todo eso lo veo dentro de la normalidad", ha zanjado.

Las cuentas, pendientes de la huelga

Por otra parte, el jefe del Consell ha adelantado que los presupuestos incluirán un "importante aumento" en la partida de infraestructuras educativas, con "casi 400 millones de euros". También recogerá el plan de climatización de centros educativos y, "por supuesto", el incremento retributivo que a maestros y profesores "en base al acuerdo que hemos planteado" desde la Conselleria de Educación a los sindicatos docentes, en el marco de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida.

De hecho, ha garantizado que, "si a lo largo de estos días se alcanza algún otro acuerdo y nos ponemos todos de acuerdo", el presupuesto se ajustará "a través de enmiendas". Por lo tanto, ha sacado pecho de que por parte del Consell existe un "compromiso firme" de atender "una de las necesidades más importantes" para la Comunitat Valenciana, "que es el tema educativo". "Y no solo con palabras, sino también con hechos", ha incidido.

Niega estar dilatando la negociación

En esta línea, preguntado por las críticas de algunos sindicatos que acusan a la Generalitat de "dilatar" las negociaciones, Juanfran Pérez Llorca ha defendido que la Generalitat es "la única que adapta los documentos, que consigna los presupuestos, es la parte flexible, la que se adapta", por lo que ha manifestado no compartir "esa opinión". "No es que se quiera demorar, lo que se quiere es avanzar", ha destacado, y prueba de ello es que yendo "punto por punto" se ha alcanzado ya un acuerdo con algunos de los sindicatos --ANPE y CSIF--, por lo que ha considerado que "la dinámica es positiva".

Según ha expresado, "antes que hablábamos con la globalidad, ninguno estaba de acuerdo", pero ahora "desde que hablamos de punto por punto, ya sindicatos como ANPE o CSIF que ya firman". "Ayer mismo estaban todos de acuerdo en el tema de la simplificación de las infraestructuras educativas y, en cambio, se fueron sin firmar", ha lamentado.

"Ya no tiene sentido"

Con todo, el jefe del Consell ha valorado que están "todos trabajando para que que se acabe cuanto antes este conflicto" y ha insistido en que, a su juicio, "ya no tiene sentido que haya huelga" porque, "por el mero hecho de que estemos sentados todos en una mesa y alcanzando los primeros acuerdos, no tiene sentido que estemos poniendo en jaque el futuro de los estudiantes, especialmente los que van a acceder a la universidad, o que algunos amenacen con no examinarlos".

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"Eso es la antítesis de querer una buena educación o mejorar el sistema educativo", ha advertido Llorca, que ha llamado al "sentido común y al diálogo" para "demostrarle a los estudiantes y a sus padres que todos tenemos un objetivo común, que es mejorar la educación de nuestra tierra".