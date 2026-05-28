Compromís reactiva la maquinaria para ungir a Oltra tras dos meses de espera

En febrero de 2007, varios vuelos estuvieron dando vueltas en torno a aeropuertos de Nueva York por la imposibilidad de aterrizar ante la tormenta que afectaba al noroeste de EEUU. Algunos acumularon siete horas con el llamado 'holding pattern' (patrón de espera) circunvalando en el aire. Algo parecido le ocurre a Compromís con la candidatura de Mónica Oltra a la alcaldía de València, solo que en vez de horas, este 'holding pattern' dura ya dos meses tras un primer intento fallido. Pero parece que en la torre de control de la coalición se reactiva la maquinaria para materializar su nombramiento.

El último fogonazo de luces para marcar la pista de aterrizaje llegó el lunes por la tarde en forma de reclamación escrita del que sería su predecesor como cabeza de cartel de la formación: Joan Ribó. El exalcalde de València instó a la ejecutiva de la formación en València a "avanzar rápidamente en todos los procesos necesarios para ratificar a Mònica Oltra como cabeza de la candidatura de Compromís al ayuntamiento de València, confeccionar de forma unitaria esta candidatura y comenzar a trabajar, barrio a barrio, en la próxima campaña electoral".

Y si en su hoja de ruta el primer paso era "iniciar el procedimiento de una convocatoria extraordinaria de una Asamblea de Compromís per València que ratifique a Mònica Oltra como candidata a la alcaldía de Valencia no más tarde de la última semana de junio", esto podría darse la próxima semana. En concreto, el miércoles, cuando se reúne la dirección de la coalición en la ciudad donde, según señalan fuentes de los tres partidos que la integran, uno de los puntos del orden del día sería la misiva de Ribó, de cara a fijar una fecha para esa asamblea extraordinaria que ratifique a Oltra como candidata y que se produciría en el mes de junio.

Tres de los principales rostros de la coalición en la capital del Túria ya han mostrado su apoyo para convocar esa asamblea. Además de Ribó, lo hizo también la portavoz del grupo municipal, Papi Robles, y el síndic en Les Corts, Joan Baldoví, ambos del partido mayoritario de la coalición, Més, así como la diputada Isaura Navarro, una de las portavoces en la ciudad de Iniciativa, partido de Oltra.

"Se ha de hacer ya, cuanto antes mejor", reconocen voces internas.

En privado también lo hacen las distintas sensibilidades de la coalición para ungirla oficialmente. "Se ha de hacer ya, cuanto antes mejor", insisten voces dentro de la coalición que lamentan el "espectáculo" dado en estos dos meses desde que Oltra aceptara el "reto" lanzado por su partido. El orden del día para la ejecutiva de la semana que viene debería fijarse esta semana pero en el entorno de la exvicepresidenta del Consell aseguran no tener constancia de ningún movimiento todavía.

Esa falta de concreción en su posición como candidata descafeinó el primer acto de precampaña en València, una de las joyas de la corona y el municipio con mayor población votante, un acto de recogida de firmas y entrega de folletos. De ahí la necesidad de ratificar a Oltra como candidata, "más con la situación que se está viviendo en el Partido Socialista", añaden, apelando a la posibilidad de ejercer de voto refugio alternativo al PSPV.

Las confluencias, en el aire

Ahora bien, la convocatoria de una asamblea y su nombramiento en ella no resuelve todo lo mollar en torno al aterrizaje de Oltra y su candidatura. Aún quedan muchos cabos por atar, recuerdan fuentes de la formación, en lo referente a una eventual confluencia con otras fuerzas de izquierdas que constituye el trasfondo del debate interno. Todos parecen apoyar una lista unitaria que integre a otras fuerzas pero el diseño de las listas genera más que inquietud.

La propuesta de Ribó apoyaba "integrar otros partidos progresistas y entidades de la sociedad civil" en una lista "unitaria e ilusionante" e instaba a confeccionarla "siguiendo los criterios marcados por el reglamento de municipales de Compromís basados en la democracia interna, la pluralidad y el consenso". La última vez, para las municipales de 2023, Compromís ofreció hasta cinco vías para elaborar las listas, una de ellas ad hoc para las grandes ciudades como València que evitaba las primarias si la candidatura negociada obtenía un apoyo superior al 75% de la asamblea.

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Voces internas apelan a que la coalición a nivel de país articule el método de legitimación de la candidatura. Pero los cuadros de Més se han puesto en guardia ante la llegada de la lideresa de Iniciativa y la posibilidad de tener que ceder espacios que habían estado ocupando en los últimos tiempos en la organización a nivel local. En cualquier caso, no parece que vaya a ser el núcleo de la ejecutiva del próximo miércoles, que, eso sí, pretende poner fin al 'holding pattern' en el que se había metido la coalición valencianista.