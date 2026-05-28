Pérez Llorca, a los sindicatos: "Si de la otra parte no llegan cesiones, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido más cintura a los sindicatos educativos para alcanzar acuerdos y poder desconvocar la huelga de docentes que va camino de cumplir su tercera semana en la Comunitat Valenciana. El jefe del Consell ha remarcado los "compromisos" que ha ido asumiendo la Conselleria de Educación durante las últimas negociaciones, y que han servido para romper la unidad sindical, pero ha reclamado cesiones de la otra parte, en referencia a Stepv, CC OO y UGT.

"Nosotros hemos adoptado el compromiso de seguir adaptando algunos cambios. Pero si de la otra parte no hay cesiones, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo", ha dicho Llorca, enfriando así un acuerdo en el corto plazo. "Va a hacer falta más diálogo", ha admitido durante su participación en un diálogo con el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera y Prensa Ibérica.

El president ha sido crítico con la actitud de los sindicatos que mantienen su rechazo a la oferta de la Generalitat, ya que según ha señalado en las últimas horas han introducido demandas con "connotaciones políticas" como exigir la retirada de la ley de libertad educativa. "Son cuestiones políticas que no afectan a la Educación. Eso sí es una línea roja", ha indicado.

Llorca ha destacado también el presupuesto educativo que incluirán las cuentas de 2026, que presenta este viernes su Consell, remarcando que entre los "casi 8.000 millones" que sumarán estas partidas, habrá 400 millones para infraestructuras y los recursos para la subida salarial de 200 euros al mes que ofrece Educación a los docentes.

Críticas al sindicato mayoritario

En declaraciones a los medios tras el encuentro, Llorca ha defendido que la Administración autonómica sí que ha mostrado "ganas de llegar a un acuerdo" con los sindicatos porque el documento inicial que había redactado la conselleria "ha ido adaptándose un poco a las necesidades que están poniendo encima de la mesa" estas organizaciones.

Y ha valorado que "esa dinámica es la que hará posible que se llegue a un acuerdo", rechazando de plano posibles cambios en la interlocución con los sindicatos, que según ha dado a entender seguirá en manos de la consellera Carmen Ortí. Así se lo ha transmitido también a un grupo de docentes que le aguardaban a la salida y que le han reclamado que tome las riendas de la crisis.

Sin embargo, Pérez Llorca ha cuestionado que el "sindicato mayoritario", STEPV, "siempre está con la misma propuesta inicial, una propuesta de máximos, que no cambia nunca". "Y si no cambias, no negocias, quieres imponer", ha advertido. Dicho esto, ha abogado por buscar "puntos en común": "Si todos tenemos el mismo objetivo, que es mejorar la educación, no tiene sentido que tengamos posiciones en este caso que no varían nunca".

Antes, durante el coloquio, el jefe del Consell, preguntado por la huelga educativa, ha señalado que para llegar a acuerdos se necesita "la colaboración de las dos partes" y ha resaltado que la Generalitat "ha ido cambiando y adaptando" su documento "de máximos" para posibilitar un acuerdo, pero ha lamentado que STEPV no haya variado "nada" de su propuesta. "Es difícil alcanzar un acuerdo así", ha reconocido.

Denuncia casos de "chantaje"

En este punto, ha asegurado que en las últimas horas está viendo "cuestiones" que le "preocupan mucho" como que "un representante sindical, un maestro que tiene que corregir los exámenes de la PAU, afirmaba que aquellos estudiantes que se examinen para acceder a la universidad que vengan de la concertada hay que suspenderles el examen de Filosofía". "Creo que es denunciable, hacer chantaje utilizando el futuro de los alumnos para intentar conseguir una pretensión es algo muy grave", ha avisado.

De hecho, el 'president' de la Generalitat ha sostenido que la persona "que estaba haciendo eso fue concejal de Compromís" y ha criticado que "algunas de las personas que están intentando hipotecar el futuro de los jóvenes han sido representantes públicos" de la coalición. "A mí me corresponde también denunciarlo", ha justificado.

Frente a ello, ha valorado que los directores de los centros educativos "están mostrando muchísima responsabilidad" y ha resaltado que "los maestros, los profesores, en líneas generales, hacen un trabajo fantástico". "Pero es cierto que aquellos que quieren una mejora en la educación y que son representantes sindicales, cuando ven actitudes de miembros de sus sindicatos con esos posicionamientos, también tienen que denunciarlo, porque si de verdad quieren una educación mejor, no pueden permitir que esas personas estén al frente de cualquier sindicato ni organización", ha apuntado.

Las PAU, garantizadas

Al margen de ello, ha indicado que la Generalitat está adoptando medidas para asegurar que las pruebas de acceso a la universidad se desarrollen "sin ningún problema", ha pedido "dejar al margen" a los alumnos que se enfrentan a estos exámenes y ha reivindicado que no se les "utilice como medida de presión". "Eso es sagrado", ha remarcado.

Sobre si serán suficientes los más de 7.000 millones de euros que destinarán los presupuestos de la Generalitat de 2026 --que se presentarán este viernes-- para la educación, Pérez Llorca ha afirmado que eso depende de "la voluntad de ambas partes" y ha prometido que no va a asumir compromisos "que no se pueden cumplir".

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"Si me piden que una ratio sea de 15 alumnos, les tengo que decir que no, porque es inasumible", ha ejemplificado el jefe del Consell. Por ello, ha rechazado hacer "política de la mentira" y ha prometido que nunca adoptará decisiones que "hipotequen a los gobiernos que vienen detrás".