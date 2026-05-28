Los sindicatos rechazan el calendario de negociación propuesto por Educación y piden retomarla este fin de semana

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT --convocantes de la huelga docente indefinida en la educación pública no universitaria-- rechazan el calendario de negociación propuesto por la Conselleria de Educación y reclaman retomarla este mismo fin de semana. Este viernes, además, someterán a consulta del profesorado los documentos de la Administración y las posibles nuevas aportaciones.

La negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos en busca de los acuerdos que permitan desconvocar la huelga indefinida sigue abierta y se retomará la semana próxima, con una propuesta reelaborada por parte de la administración y a través de mesas sectoriales que abordarán los diferentes puntos que reivindican los docentes, según se ha comunicado al término de la reunión mantenida este jueves por ambas partes, que se ha celebrado, un día más, en la sede de la Conselleria de Educación desde mediodía y hasta aproximadamente las 15.30 horas.

En un comunicado, estos tres sindicatos valoran "muy positivamente" que se haya reabierto la negociación, puesto que según apuntan la idea inicial de la reunión de esta mañana con la Conselleria era "firmar o no firmar" las propuestas definitivas que se enviaron ayer por la tarde.

"Tal y como manifestó --prosiguen-- la propia Conselleria en los medios de comunicación, la negociación se daba ya por cerrada, una cosa que finalmente no ha estado así. La reunión de esta mañana ha durado varias horas precisamente por este motivo y, al final de la reunión, la Conselleria ha informado que se enviaría a los sindicatos un nuevo documento mañana viernes o bien lunes y que martes, miércoles y jueves de la semana que viene se mantendrían negociaciones con las diferentes direcciones generales".

STEPV, CCOO y UGT se han reunido esta tarde para valorar la propuesta de la Conselleria de Educación sobre la continuación de la negociación propuesta por la Administración, puesto que esta mañana no se han podido reunir para valorarla.

Los tres sindicatos han hecho llegar un correo electrónico a la Conselleria en el que le comunican que no aceptan este nuevo formato y que esperan que el documento definitivo llegue este viernes y que se retome la negociación en el formato actual durante este mismo fin de semana.

Por otro lado, mañana viernes se llevará a cabo finalmente la consulta al profesorado sobre los documentos definitivos que tienen los sindicatos a estas alturas y, las posibles nuevas propuestas que pueda añadir la Consellería posteriormente también serán consultadas.

Los sindicatos consideran que, "ante la insistencia de la Conselleria de que no hay más presupuesto para mejorar aspectos como las ratios o las plantillas docentes, los posibles cambios que incorporo la Consellería no profundizarán en estos aspectos".

Noticias relacionadas

También se consultará sobre las próximas movilizaciones ante el nuevo escenario que se ha abierto de mantenimiento de la negociación. En ese sentido la semana que viene también será "clave" para continuar presionando la Consellería de Educación.