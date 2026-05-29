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El Consell presenta los presupuestos de la Comunitat Valenciana para 2026, en directo: sigue la última hora
El Gobierno valenciano llega a un acuerdo con Vox y presenta hoy las cuentas, que tendrán recortes en las subvenciones a sindicatos y patronal, y se aprobarán en las Corts a finales de julio
Vox anunció el pasado martes, tras la junta de síndics de las Corts, que alzanzó un pacto con el PP y, por tanto, con el Consell para aprobar las cuentas del actual ejercicio antes de que termine el verano.
Sigue aquí la última hora de la presentación de los presupuestos de la Comunitat Valenciana para el año 2026.
Mateo L. Belarte
Pérez Llorca consagra su alianza con Vox con presupuestos y "prioridad nacional" a un año de elecciones
Y tras mucho runrún y varias semanas deshojando la margarita (especialmente tras las elecciones andaluzas), los Presupuestos de la Generalitat de 2026 llegan este viernes a las Corts. Y lo harán con la alfombra roja puesta por parte de Vox que pese a señalar que se deberá negociar "capítulo a capítulo, línea a línea" en el trámite parlamentario, dejó entrever su voto final favorable. Eso llegará el 24 de julio, día en el que prevé el pleno definitivo dando a las cuentas de este año el título de las más tardías del autogobierno valenciano, además de las primeras de Juanfran Pérez Llorca y, muy posiblemente, las últimas de la legislatura, con las que además el partido de Santiago Abascal arranca uno de sus últimos mantras: la "prioridad nacional".
Presentación de los Presupuestos de la Comunitat Valenciana 2026
Buenos días.
Sigue la presentación de los presupuestos de la Comunitat Valenciana para 2026. Toda la actualidad, minuto a minuto
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