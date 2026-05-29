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El Consell presenta los presupuestos de la Comunitat Valenciana para 2026, en directo: sigue la última hora

El Gobierno valenciano llega a un acuerdo con Vox y presenta hoy las cuentas, que tendrán recortes en las subvenciones a sindicatos y patronal, y se aprobarán en las Corts a finales de julio

Archivo - El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), se reúne con el síndic del grupo parlamentario VOX (i), José María Llanos, a 27 de enero de 2026

Archivo - El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), se reúne con el síndic del grupo parlamentario VOX (i), José María Llanos, a 27 de enero de 2026 / Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Diego Aitor San José

Mateo L. Belarte

Vox anunció el pasado martes, tras la junta de síndics de las Corts, que alzanzó un pacto con el PP y, por tanto, con el Consell para aprobar las cuentas del actual ejercicio antes de que termine el verano.

Sigue aquí la última hora de la presentación de los presupuestos de la Comunitat Valenciana para el año 2026.

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