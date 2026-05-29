Tres sindicatos irrumpen en Conselleria y exigen que Ortí les reciba para seguir negociando

Los miembros del equipo negociador por parte de tres sindicatos -STEPV, CCOO y UGT- han irrumpido en la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar para reclamar a la consellera Carmen Ortí que la negociación se mantenga abierta y concluya lo antes posible.

Según fuentes sindicales, en un primer momento, el equipo de seguridad de la Conselleria ha avisado a la Policía para que los sacaran del recinto pero han conseguido quedarse. No solo eso, sino que se les ha dicho que a las 12.30 la consellera iría a reunirse con ellos.

Paralelamente, han recibido la convocatoria para la celebración de una nueva mesa negociadora para este domingo a las seis de la tarde. Pero aun con esta cita en el horizonte, el equipo negociador tiene la determinación de continuar en la sede de la Conselleria para que se reprenda la negociación lo más pronto posible.

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Tras una concentración y mientras se aprueban los presupuestos

Los sindicatos habían convocado para este viernes una concentración en la plaza de la Virgen a la que se han acercado varios centenares de personas. Este viernes, la negociación tenía inicialmente marcado el día en blanco en el calendario, pero sí hay una cita relevante: la presentación de los Presupuestos de la Generalitat para 2027. De hecho, la concentración ha sido convocada mientras estaba teniendo lugar el pleno del Consell en el que se aprobarán, primer paso antes de que inicien su tramitación.