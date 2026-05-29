Viernes en blanco en la negociación de Educación en la puesta de largo de los Presupuestos

Han sido jornadas maratonianas: negociaciones de hasta 10 horas de duración, convocatoria de manifestaciones multitudinarias, concentraciones ante la Conselleria de Educación, encierros reivindicativos en los centros. Y, de repente, este viernes, nada en agenda en el marco de la negociación por la huelga en la enseñanza pública valenciana, aunque sí se ha convocado una concentración ante el Palau de la Generalitat. La reunión de este jueves que se planteó como la definitiva, la última -al menos por parte del departamento que dirige Carmen Ortí- en la que los sindicatos debían dar una respuesta sobre si aceptaban o rechazaban el documento que les hizo llegar Educación, se transformó en otra cosa sin que parte de los implicados lo previeran en absoluto.

Del propósito de obtener una respuesta cerrada este jueves a poner la vista en el jueves de dentro de una semana. Los sindicatos acudieron a la reunión sabiendo que no iban a poder dar un “sí” o un “no” si no se consultaba a los docentes -en el caso de STEPV, UGT y CCOO- o si no se reabrían, para mejorarlos, determinados puntos -en el caso de CSIF y ANPE-. Así que lo que se planteó solo como una toma de posiciones acabó en una renegociación de todos los bloques del acuerdo: infraestructuras, plantillas, burocracia, valenciano, condiciones laborales, inclusión, ratios y formación profesional.

De las ratios al valenciano

El primer desencuentro fue a cuenta de las ratios. Conselleria pidió que las organizaciones manifestaran su voto a favor o en contra de la propuesta y los cinco lo hicieron rechazándola. Desde el STEPV y UGT las calificaban de "inasumibles". CCOO explicaba que apostaba por bajar más las ratios máximas, que aparecieran también las enseñanzas no obligatorias y que el alumnado con necesidades de aprendizaje contara triple. CSIF tampoco firmaba porque pretendía bajarlas: esas ratios en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato les parecían "excesivas" y pedían más concreción para los desdobles en FP. Tampoco ANPE estaba de acuerdo con la propuesta que "dista mucho" de cubrir sus necesidades.

La mesa siguió negociando o, al menos, intercambiando pareceres sin que se llegara a un acuerdo sobre las ratios. El tema de la burocracia, por su parte, se repasó en apenas unos minutos. Es el punto que más acuerdo suscitaba entre las fuerzas sindicales y Educación. Más distanciadas estaban las posturas en la conversación sobre las plantillas. Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT insistieron en la recuperación de las plantillas recortadas al tumbar la orden que las regulaba que elaboró el Botànic. ANPE pedía mayor concreción y bolsas "permanentemente abiertas" y CSIF no lo firma. "Nos parece insuficiente", añadían.

En cuanto a las infraestructuras, siguiente punto de la negociación, los sindicatos pedían más presupuesto y concreción, y prioridad para los centros dana. En inclusión alguna -pequeña- novedad. Se incluyó en la propuesta un elemento nuevo: un aumento de un 30% adicional de profesionales de Educación Social para el curso 2026/2027. También una redacción explícita sobre el horario de los orientadores en Primaria. Pero de momento seguía sin despertar entusiasmo de los sindicatos.

En Formación Profesional, se aceptó por parte de Conselleria la constitución de un grupo de trabajo sobre formación en empresa. Los sindicatos coincidían en que es necesario recuperar los grados recortados. También CSIF y ANPE, que firmaron el acuerdo salarial con la Conselleria, rechazaban este punto.

En cuanto al valenciano, siempre ha habido desacuerdo, sobre todo entre STEPV, CCOO y UGT con la Conselleria, y sigue habiéndolo. Aseguraban desde el STEPV que la propuesta de la Conselleria es "clarísimamente insuficiente y no garantiza el valenciano como lengua vehicular". "Por eso hay que derogar la mal llamada ley de “libertad educativa”", añadían. Y volvían a pedir la retirada del proyecto de decreto de bachillerato. Por su parte, UGT consideraba "una burla" la propuesta de la Conselleria de Educación. Aseguraban desde CCOO que el tema se dio por cerrado sin ninguna novedad. "No se mueven las posiciones", reprochaban. Sí recibió el apoyo de CSIF.

La consulta y el futuro de la huelga

Quedan varias incógnitas ante este nuevo escenario, sobre todo cómo continúa la movilización y cómo y cuándo se articula la consulta a los docentes. Sobre lo primero, Marc Candela, del STEPV, reclamaba un poco de margen para “reorganizar” todo. “Cada día vamos cambiando de pantalla o de marco. Por tanto, tenemos que ir tomando decisiones a medida que van pasando estas cosas”, decía. “No se descarta ninguna posibilidad”, añadía Maite Tarazona, de UGT-PV, en referencia a poder desconvocar la huelga. “Lo que tenemos que hacer ahora es verlo, estudiarlo y, sobre todo, consultarlo con los compañeros y compañeras para ver qué piensan”, aseguraba.

Eso sobre la huelga y su futuro que, como el resto de cosas, se someterá a votación. También la opinión sobre el documento, que si todo sigue según lo previsto se someterá a consulta por bloques temáticos, tantos como se han tratado hasta ahora.

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Decía Pablo Ortega, director general de Personal Docente, que ha atendido a los medios al salir de la sala de reuniones en lugar de Ortí o McEvoy, que el planteamiento que se ha hecho es “bastante normal, porque es un problema de gran magnitud y tenemos que hacer aproximaciones sucesivas para ir ajustando las posiciones, que inicialmente estaban muy alejadas”. “Yo creo que ahora podríamos decir que nos estamos acercando y que estamos al 80% de acuerdo en las cuestiones fundamentales”, concluía.