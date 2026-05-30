El 80 % de los profesores vota mantener la huelga indefinida pero la mayoría apuesta por rebajar la movilización

Los profesores han votado mayoritariamente seguir con la huelga indefinida, pero no el formato actual. Un 54% respalda un paro con movilizaciones puntuales que aún están por concretar, mientras que el 26 % de las 30.014 respuestas obtenidas ha apostado por respetar la huelga en el formato actual. Es decir, un 80 % quiere sostener el pulso por la Educación Pública. En el lado contrario, el 20 % ha pedido desconvocar la huelga sin perder el pulso de las movilizaciones y solo 89 personas con un contundente 0 % han preferido desconvocar la huelga indefinida y renunciar a todo tipo de protestas. Sobre la pregunta de si se acepta o no la propuesta realizada por Conselleria en conjunto, el91 % ha dicho "no" –27.270 respuestas–.

Los docentes de la Comunitat Valenciana han votado mediante formulario a la última propuesta remitida por Conselleria, un documento dividido en ocho bloques temáticos por cada una de sus reivindicaciones, desde las ratios a la burocracia pasando por los sueldos o las infraestructuras. De todos los acuerdos propuestos, los profesores han aceptado masivamente que STEPV, CCOO y UGT firmen el acuerdo relacionado con la burocracia y han rechazado avalar el resto de propuestas presentadas por la Conselleria, incluida la de los salarios, respaldada únicamente por un 11 %.

Por bloques, en las ratios, la propuesta de la Conselleria mejora en su última versión lo que se ofrecía en un principio, aunque sigue por debajo de lo que ofrecía el Ministerio en su anteproyecto de ley. Los profesores han votado en un 92% rechazar el texto en este punto concreto, que condiciona la rebaja de las ratios a que no exista una norma de rango superior que mejore las cifras y a que haya dotación presupuestaria suficiente en cada ejercicio. Además, prevé la creación de mesas de trabajo para seguir estudiando la reducción de ratios en todas las enseñanzas, con especial atención a las zonas en riesgo de despoblación y a los centros con características singulares. La propuesta también incluye una ratio máxima efectiva de ocho alumnos en las nuevas aulas UECO a partir del curso 2027/2028, respetando los derechos del alumnado ya escolarizado. En Formación Profesional, la Conselleria se compromete a constituir una mesa técnica para estudiar los desdobles.

En materia de burocracia, la mayoría de los docentes consultados apoyan la propuesta de Educación, concretamente un 69 %. Desde el inicio era uno de los bloques que ha generado más consenso. La Conselleria plantea aprobar, en un plazo máximo de seis meses desde la firma del acuerdo, un decreto de simplificación administrativa educativa que incluiría medidas como la implantación del Expediente Digital del Docente, la revisión de cargas burocráticas y la prohibición de aumentar la carga administrativa en nueva normativa autonómica. El documento recoge también medidas concretas para reducir trámites en los centros. Entre ellas figuran el trámite único para proyectos de innovación, la asignación de recursos extraordinarios para la mejora académica de oficio, y muchas otras cosas que los sindicatos reconocían que "suenan bien".

Propuesta de plantillas

En materia de plantillas, la Conselleria proponía abrir una negociación sobre las plantillas contempladas en la Orden 9/2025, con las prioridades que se acuerden en una comisión de seguimiento. Según el documento, la primera mesa se celebraría tres semanas después de la firma del acuerdo, con el objetivo de evaluar y ajustar las necesidades del sistema educativo. Pero no se contempla la recuperación de las recortadas respecto a la orden de plantillas de Botànic.

La propuesta incluye también el compromiso de optimizar el sistema de sustituciones y reducir el tiempo de cobertura de bajas en, al menos, dos días desde septiembre de 2026. Aunque en la mesa se ha hablado de un plazo máximo de 8 días, finalmente no se ha incorporado a la propuesta. Además, se plantea simplificar la tramitación de los ceses del profesorado interino para facilitar su reincorporación inmediata a la bolsa de trabajo a partir del curso 2026/2027. El 89 % de los profesores ha votado en contra de esta propuesta.

En el bloque de infraestructuras finalmente no ha habido apoyo aunque parecía que había habido algo de acuerdo en la negociación. Se plantea la puesta en marcha de un Plan Director de Infraestructuras Educativas que incluya un plan de confort térmico y otro de accesibilidad en los centros. La Conselleria sitúa la primera entrega de ese plan antes de que acabe 2026. Además, la propuesta contempla varias líneas económicas. Entre ellas, una línea de subvenciones a ayuntamientos para mejorar centros de titularidad municipal, como CEIP y CEE, bajo la denominación de Plan Recole y con una dotación prevista de 10 millones de euros. También se recoge la continuidad del Plan Edificant, con una consignación de 229,7 millones de euros en el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana.

El documento añade inversiones propias de la Conselleria por 131 millones de euros y una partida específica de 2 millones para actuaciones de confort térmico y accesibilidad en la zona afectada por la dana. Además, plantea reuniones trimestrales de seguimiento y una reunión monográfica antes de que termine el curso para evaluar el estado de las inversiones

Asimismo, los docentes han visto insuficientes las propuestas en materia de inclusión. El documento incluye la delegación de competencias para cubrir plazas de personal no docente de Atención Educativa. Asimismo, la propuesta prevé un aumento adicional del 30% de profesionales de Educación Social para el curso 2026/2027, la creación de 135 nuevas plazas extra de plantilla de profesorado de Audición y Lenguaje (ya anunciadas) y la apertura de al menos 36 aulas UECO adicionales durante ese mismo curso. El texto señala que este último compromiso se extenderá a cursos sucesivos.

En materia de valenciano, parecía claro que no iba a haber acuerdo por parte de STEPV, CCOO y UGT, como finalmente se ha demostrado en la votación. El bloque dedicado al valenciano en el documento de Conselleria se centra en la formación del profesorado, después de que se quitara de la negociación en bloque como supuesta última oferta del departamento de Ortí. Vuelven algunos de los puntos retirados. La Conselleria plantea desarrollar un plan específico de formación, con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano, prevé regular la formación impartida por la propia Conselleria y por entidades colaboradoras para obtener los certificados de Capacitación en Valenciano y el Diploma de Mestre en Valencià. Es el apartado más breve.

Mañana habrá negociación

La negociación para poner fin a la huelga educativa en la educación pública valenciana será mañana domingo a las 18 horas, cuando se retomará la conversación. Aunque inicialmente se había dicho que no habría mesa negociadora ni documentos hasta la semana próxima, la reclamación de los sindicatos ha surtido el efecto de avanzar en unas horas esa nueva cita.

“Consideramos que la negociación no puede esperar al lunes, el profesorado, la comunidad educativa no puede esperar a que se tomen un fin de semana libre, eso no es tomarse en serio al conflicto, al profesorado ni a las familias”, ha destacado en declaraciones a los medios Beatriu Cardona, del STEPV. Ha pedido que la Conselleria “cancele toda su agenda” para centrarse en avanzar en la negociación y, si no puede encargarse, que los responsables dejen su cargo. “La huelga está funcionando”, advierte.

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT ha acordado pedir un avance y que se negociara ya este fin de semana, y sus representantes se trasladaron este pasado viernes a la Conselleria para plantear esa petición. Con todo, desde la administración autonómica se ha asegurado que se está elaborando un documento que se les entregará a los sindicatos con las propuestas finales, una vez esté preparado, pero ayer no se negoció nada porque no estaban los representantes de los otros sindicatos, ANPE y CSIF.