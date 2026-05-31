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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la reunión de hoy
Los sindicatos de docentes se reúnen a partir de las 18 horas con la conselleria para intentar acabar con la huelga indefinida
Laura Florentino
València
La novena reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes para intentar acabar con la huelga indefinida del profesorado valenciano, que este viernes ha cumplido quince jornadas lectivas, se ha avanzado a hoy, domingo 31 de mayo, a las 18 horas.
Los docentes se concentraron el pasado viernes en la plaza de la Virgen de València, en las inmediaciones del Palau de la Generalitat donde el pleno del Consell celebra su reunión semanal, en el cierre de la tercera semana de huelga indefinida sin haber alcanzado un acuerdo con la administración sobre sus reivindicaciones.
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