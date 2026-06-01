Conselleria modifica su propuesta con calendarización y más recursos para los equipamientos de FP pero sin cambios en salarios y ratios

Sin absolutamente ninguna novedad en materia de infraestructuras y de salarios y con clarificaciones, más que avances, en todo lo demás. Los tres sindicatos que conforman la mayoría sindical y que siguen convocando la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana -STEPV, CCOO y UGT- reclamaban este lunes un nuevo documento de propuesta por parte de la Conselleria para continuar con la negociación o volver a someterlo a valoración de los docentes y lo han recibido finalmente alrededor de la una de la tarde, justo cuando la consellera comparecía en rueda de prensa asegurando que tenía la "mano tendida" pero condenando la "manipulación" que, a su juicio, cometen estos mismos sindicatos.

En cualquier caso, el documento les ha llegado con la misma estructura que ya tenía, separada en bloques temáticos, un bloque para cada uno de los temas reivindicados. Contiene alguna clarificación, más concreción en algunos puntos en cuanto a los calendarios pero, en cuanto al contenido, pocas novedades. En materia de ratios, Conselleria no se mueve de la última oferta aunque se baja al detalle en tipos de centros como los rurales agrupados. En burocracia, se calendarizan algunas acciones. En plantillas, se incluye la FP semipresencial de forma específica en la potencial revisión de las plantillas. En inclusión, novedades sobre los centros de Educación Especial y la FP. Y en cuanto a la Formación Profesional, un compromiso no demasiado específico de mejorar los centros y equipamientos.

Ratios

En materia de ratios, en la parte númerica nada ha cambiado de la anterior propuesta. En Infantil, la propuesta mantiene en 18 alumnos por aula el límite para el tramo de 2-3 años durante todo el periodo contemplado. En el segundo ciclo de Infantil —I3, I4 e I5— la ratio máxima se sitúa en 22 alumnos por aula, también de forma generalizada a lo largo de todo el calendario.

En Primaria, la reducción se aplicaría de manera gradual por niveles. En el curso 2027-2028 solo 1º de Primaria tendría una ratio de 22 alumnos por aula, mientras que de 2º a 6º se mantendría en 25. A partir de ahí, la bajada iría avanzando curso a curso hasta alcanzar en 2031-2032 una ratio de 22 alumnos en todos los cursos de la etapa.

La ESO también incorpora una reducción escalonada. La propuesta parte en 2027-2028 de 28 alumnos en 1º de ESO y 30 en el resto de cursos. En los años siguientes, la ratio de 25 alumnos por aula se iría extendiendo progresivamente desde 1º hasta 4º de ESO. Según el calendario planteado, en 2031-2032 todos los cursos de Secundaria quedarían fijados en 25 alumnos por aula. En Bachillerato, la Conselleria propone una bajada más lenta y limitada. Las ratios pasarían de 35 alumnos por aula en 1º y 2º en 2027-2028 a 34 y 35 en 2028-2029, 33 y 34 en 2029-2030, y 32 y 33 en 2030-2031. Para el curso 2031-2032, el máximo previsto sería de 30 alumnos por aula tanto en 1º como en 2º.

La novedad está, en este bloque, en una nueva nota que introduce que en el caso de los colegios rurales agrupados —CRA—, se fija un mínimo de tres alumnos para mantener la primera unidad escolar, es decir, para mantener un aula.

Burocracia y plantillas

En el apartado de simplificación burocrática, el único que recibió el voto afirmativo de la mayoría de docentes en la consulta convocada pro STEPV, CCOO y UGT, las novedades incluyen sobre todo una clarificación del calendario y medidas específicas como trabajar en la creación semiautomática del PAP en ITACA 3.

En cuanto a las plantillas, también pocos cambios: se clarifica que la negociación de las plantillas se hará "recuperando las horas correspondientes a los ciclos semipresenciales sin excluir otros aspectos", con las prioridades que se acuerden en la Comisión de Seguimiento, que evaluará y ajustará las necesidades del sistema. También se añade la inclusión en la normativa de permisos y licencias de los aspectos acordados en la negociación: trabajo fuera del centro, profesorado mayor de 55 años, derecho a la desconexión digital, así como la continuidad en las condiciones del profesorado interino en la nueva orden de bolsas.

Inclusión

También hay alguna novedad en materia de inclusión, sobre todo en relación a la consideración profesional de los profesionales. En el punto que ya se propuso de "explicitar de una forma inequívoca en las instrucciones de principio de curso 2026-2027 el hecho de que los profesionales de Orientación Educativa en centros de infantil y primaria tienen la consideración de profesores de enseñanza secundaria a todos los efectos" se añade ahora una cosa más: "De igual modo tendrán la misma consideración los profesores de Formación Profesional que lleven a cabo sus funciones en centros de Educación Especial y así quedará recogido en las instrucciones de dichos centros".

Y la otra novedad es que la propuesta incluye ahora considerar "puestos de especial dificultad" a los docentes que desarrollen sus funciones en Unidades Educativas Terapéuticas y Unidades Pedagógicas Hospitalarias.

Formación Profesional y valenciano

En materia de FP, una de las reivindicaciones sindicales, además de la reversión de los grupos recortados este mismo curso y los inmediatamente anterioes incluían la mejora física o de instalaciones de los centros. En este sentido, la novedad en el bloque de FP es que se incluye en la propuesta el incremento del presupuesto de la dirección general de Formación Profesional para la dotación y renovación del equipamiento de los diferentes ciclos formativos.

Noticias relacionadas

En materia de valenciano, prácticamente ningún avance. Sigue siendo el bloque más breve, con solo dos puntos. Lo único nuevo en este punto es que se clarifica, donde se propone la "regulación de la formación del profesorado por parte de la Conselleria y por entidades colaboradoras conducente a la expedición de los certificados de Capacitación en Valenciano y del Diploma de Mestre de Valencià, y de sus efectos exclusivamente como mérito", que ese mérito se valorará en los procedimientos en los que participe el personal docente.