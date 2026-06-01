Un grupo de docentes en huelga acampa en la plaza de la Virgen

"La iniciativa parte de un grupo de docentes que estamos hartas de esperar, de ir al ritmo de Conselleria". Así explica uan de las organizadoras por qué un grupo de decenas de profesores ha decidido acampar en la plaza de la Virgen esta noche. La idea es no moverse hasta que la negociación sea real y efectiva. "Conselleria se está burlando de nosotros".

Ante ese convencimiento, en una de las asambleas que durante todas estas cuatro semanas de huelga se han ido convocando para debatir sobre los siguientes pasos a seguir, se buscó hacer "un movimiento más contundente" para elevar la presión sobre la negociación y conseguir avances lo más pronto posible. "La Conselleria está acabando con nuestra paciencia, tenemos que ir un paso más allá", ha dicho.

Explica Peris que a ese convencimiento se ha sumado la agresión sufrida por una manifestante este domingo por la tarde por parte de un agente de Policía a quien la Delegación del Gobierno ha expedientado. "Vemos cómo está tratándonos la Policía y nos damos cuenta de que no podemos hacer siempre lo que toca; vamos a desobedecer aunque sea mínimamente", dice. Mínimamente porque la acampada es en todo momento pacífica y los docentes solo quieren quedarse en la plaza hasta que la conversación entre las partes fructifique.

Exigen una negociación "real"

Por eso exigen de Conselleria una negociación "real" con los sindicatos. En paralelo, estas semanas de paro y de movilización en las calles casi a diario han dado a los profesores la oportunidad de prever acciones al margen de las convocadas en el calendario oficial de protestas.

De momento, inicialmente se han montado una veintena de tiendas y los organizadores aseguran que no han tenido ningún problema con las fuerzas de seguridad.

De manera "indefinida"

En un comunicado, afirman su "voluntad de ocupar el espacio público de manera indefinida, dentro del contexto de la huelga que se está llevando a cabo en el ámbito educativo". "Tratamos, por este lado, de reivindicar una enseñanza pública, popular, atenta a nuestra realidad, transformadora y en valenciano. Al mismo tiempo, hacemos patente la necesidad de visibilizar y denunciar la falta de diálogo y de voluntad negociadora que ha mostrado, en las últimas semanas, la Conselleria de Educación", indican. Consideran que el hecho de cerrar las puertas del edificio de la Conselleria durante las últimas jornadas de la negociación "no ha sido sino uno de los ejemplos más claros del hermetismo y el autoritarismo en que está instalada la Administración frente a los y las docentes y sus representantes".

"Hasta ahora hemos estado presentes en numerosas movilizaciones de todo tipo, acompañando el proceso negociador por parte de los sindicatos. Ahora, sin embargo, hemos tomado la decisión de dar un paso adelante, diversificando las formas de protesta, con la intención de poner en común nuestras reivindicaciones con el conjunto de la sociedad", añaden los acampados. "Queremos, de esta manera, abrir tantos frentes como sea necesario, por todas las vías posibles, para seguir ganando posiciones en el conflicto que mantenemos actualmente con la Conselleria", indican.

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Por todo ello, piensan mantener la acampada "hasta que la Administración atienda de manera efectiva las necesidades de la enseñanza pública valenciana".