Tres sindicatos no irán a las nuevas reuniones temáticas hasta que no se formalice una nueva propuesta

La mesa de negociación prevista para este lunes a las 9 de la mañana entre Conselleria y sindicatos de Educación no se ha celebrado, al menos no como tal, o no con el quorum necesario para que sea una mesa de negociación al uso, al no presentarse a la mesa los sindicatos STEPV, CCOO y UGT. Se trata de los sindicatos que este domingo por la noche se encerraron en la Conselleria durante horas para reclamar un nuevo documento de propuesta que someter a votación de los docentes tras el "no" mayoritario al anterior. Sin embargo, los otros dos sindicatos -CSIF y ANPE- están reunidos con la Conselleria para tratar sobre inclusión en un foro en el que no está la mayoría sindical. Según ellos, la mesa se ha transformado en un "grupo de trabajo".

La mesa estaba prevista primero presencialmente, pero la tensión vivida anoche en la Conselleria hizo que dos de las organizaciones, CSIF y ANPE, pidieron que fuera semipresencial para poder no asistir presencialmente al asegurar que temían "por su seguridad", aunque la concentración en el exterior de la sede de Educación fue en todo momento pacífica.

De semipresencial a telemática

Este lunes a primera hora, a pocos minutos de que diera inicio la reunión, el formato ha vuelto a cambiar: la Conselleria ha enviado un mensaje a los sindicatos avisando de que el formato pasaba a ser totalmente telemático para "garantizar la seguridad". Tres de los sindicatos no se han presentado a la cita online, STEPV, CCOO y UGT, ni lo harán hasta que no se les ofrezca un nuevo documento.

"La mesa sectorial prevista para hoy a las 9.00 horas no ha podido celebrarse por la inasistencia de STEPV, UGT y CCOO. La reunión era para tratar mejoras en inclusión educativa. Sí han estado conectados los representantes de ANPE y CSIF", han destacado fuentes de Educación poco después de las nueve de la mañana.

Desde el STEPV denunciaban que la Conselleria no ha enviado el documento definitivo todavía y aseguraban que no se conectarían a reuniones "que dilaten en el tiempo la situación". Del mismo modo, desde CCOO explican que han pedido a Conselleria "formalmente" la documentación para continuar con las negociaciones. "Quedamos a la espera de la documentación para poder negociar como se debe", indican asimismo desde UGT.

Inclusión y simplificación

Pero sí se han conectado CSIF y ANPE y a esta hora la reunión trata sobre inclusión y simplificación burocrática. La Conselleria ha propuesto a los dos sindicatos que sí han asistido que la reunión se transforme en un grupo de trabajo y desde ANPE han asegurado que quieren negociar para que sus propuestas "tengan carácter vinculante de alegaciones formales". "Desde CSIF sí queremos negociar, y conseguir mejoras laborales para el personal docente", añaden desde el otro sindicato.

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En la mesa, se está explicando en qué consistirá el trámite único de simplificación administrativa, y se aborda también la propuesta de Conselleria de hacer la evaluación diagnóstica de forma informatizada, a través de una plataforma digital.