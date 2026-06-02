Aristóteles, el movimiento feminista o los 'destructores' contemporáneos: así ha sido el examen de Filosofía de la PAU en la Comunitat Valenciana

Este martes ha dado el pistoletazo de salida a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana. Con los nervios y el vértigo del primer día, los alumnos se han enfrentado en primer lugar a la prueba de Lengua y Literatura, a la que le ha seguido la de Historia de la Filosofía, que ha puesto el énfasis tanto en cuestiones clásicas de la filosofía occidental como en escuelas de pensamiento contemporáneas y movimientos como el feminismo.

El examen ha presentado dos opciones de comentario de texto. La primera es un fragmento de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, donde el filósofo griego aborda la cuestión fundamental sobre la función del hombre y su relación con la felicidad. La segunda opción es un fragmento de Paul Ricoeur sobre Freud, Marx y Nietzsche como "maestros de la sospecha", considerados no solo como meros escépticos y "destructores" de una tradición de pensamiento occidental, sino también como buscadores de un nuevo sentido.

Noticias relacionadas

Los alumnos también han tenido que escoger entre varios conceptos a definir: desde el mito en el mundo antiguo hasta el "conocimiento de sí" de Sócrates, el racionalismo en la filosofía moderna o el feminismo de Simone de Beauvoir. Este último, de hecho, conectaba con la tercera y última parte de redacción, donde había dos opciones a elegir. Por una parte, la lucha por los derechos de Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, consideradas madres de la primera ola del feminismo. Por otra, la naturaleza y la realidad en el pensamiento presocràtico.