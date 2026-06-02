Educación
Emilia Pardo Bazán y un texto sobre la adolescencia: el examen de Lengua en la PAU de la Comunitat
La primera prueba de la PAU presenta a los alumnos un artículo de 'Información' sobre el alejamiento entre una madre y su hijo cuando este entra en la adolescencia y pregunta sobre la escritora gallega.
El primer examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana era el de Lengua y Literatura. Y los más de 25.000 estudiantes que estaban llamados en la convocatoria se han enfrentado a un examen sin grandes polémicas que incluía, por una parte, un artículo publicado en el periódico Información sobre las relaciones maternofiliales cuando empieza la adolescencia y, por otra, un fragmento de un relato de Emilia Pardo Bazán.
El artículo de opinión "Soltar la mano", de Pilar Galán Rodríguez publicado en Información el 1 de febrero, es el texto principal de análisis sobre el que los alumnos han tenido que hacer el comentario de texto. En él, la autora aborda el momento preciso en que un hijo adolescente se suelta de la mano materna, simbolizando el primer momento en el que empieza a andar solo y lo que ello provoca en los padres y madres. A partir del artículo, los alumnos han tenido que responder varias preguntas de morfología, sintaxis y modalización.
La segunda parte del examen, la de Literatura, se centra en Emilia Pardo Bazán y presenta cuento "El tesoro" (1894), un relato que plantea directamente la adquisición del conocimiento prohibido por una joven. Los estudiantes han tenido que responder cuestiones sobre la corriente en la que se inscribiría el relato -romanticismo, naturalismo o modernismo-, el punto de vista de la narración y los elementos oníricos y alegóricos que se presentan.
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