Enésimo capitulo de caos de tráfico en València: huelga educativa, obras y paros en el metro

El tráfico en la ciudad en la ciudad de València no es un asunto que habitualmente vaya sobre ruedas. Y algunos días, empeora la situación, para convertirse en una acumulación de coches, autobuses y taxis circulando a paso de tortuga. Por ejemplo este martes, 2 de junio. La jornada está siendo muy complicada en las calles y avenidas por la confluencia de la huelga educativa, los paros convocados en Metrovalencia por el sindicato de maquinistas Semaf y las obras que desde hace un tiempo limitan la circulación en una arteria tan importante como la Avenida Pérez Galdós. Este martes, en concreto, esos trabajos de mejora han mantenido el túnel cerrado. Hasta este miércoles no se reabrirá al tráfico. Circunstancias que han colapsado los principales ejes viarios del centro de la ciudad.

Desde primera hora de la mañana, los profesores se han agrupado en diferentes columnas desde diversos puntos de la ciudad para llegar hasta la plaza de San Agustí. Desde allí ha partido una marcha que está transcurriendo por la calle Guillem de Castro, el paseo de la Petxina, el puente de les Glòries Valencianes, la avenida de Pío XII y la avenida de Campanar, hasta el número 32, sede de la Conselleria. Un recorrido similar al que se realizó la semana pasada. Las calles por las que discurre la manifestación están siendo cortadas de manera puntual durante el transcurso de la misma, desde Colón hasta la avenida Campanar. El tráfico se ha ido complicando poco a poco.

Ocho horas de paros en el metro

Además, han confluido los paros que desde las 7 de la mañana estaban convocados en Metrovalencia por parte Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), para los que se han establecido unos servicios mínimos del 80 % al coincidir con la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), a las que están matriculados más de 25.600 estudiantes.

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En una primera tanda, las protestas han afectado a los usuarios del metro entre las 7,00 horas y las 10,00 horas. El segundo tramo de los paros afecta también a las horas punta del mediodía: entre las 13,00 horas y las 16,00 horas, momento en que es previsible que el colapso viario se intensifique. Entre las 19,00 horas y las 21,00 horas, está prevista la tercera ronda de paros en el metro. Además de este martes, la huelga en el metro de València y Alicante está también convocada para el jueves, 4 de junio, y para los días 9, 11 y 16 de junio. Para los paros de la semana que viene, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha decreto servicios mínimos del 75%, dado que por entonces ya no hay exámenes de la PAU.