Miguel Ángel Montesinos

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El jurado de los Jaume I 2026, en plena deliberación

Tras la lectura del manifiesto, llevada a cabo por el director general de la fundación Javier Quesada, los siete planteles de expertos se han encerrado para tomar la decisión y escoger a los ganadores y ganadoras de la presente edición. Las cateforías son Investigación Básica, Economía, Investigación Biomédica, Investigación Clínica y Salud Pública, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Revelación Empresarial. Más información