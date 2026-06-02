La negociación sigue en punto muerto mientras Educación dicta normas de evaluación ante la huelga

La negociación sigue en punto muerto, o casi. Es cierto que los sindicatos CSIF y ANPE están “trabajando” con la Conselleria en las “minimesas” sectoriales o temáticas que se iniciaron este lunes. También este martes siguieron en el mismo formato telemático que se escogió después de la protesta del domingo por la tarde ante Conselleria. Pero STEPV, CCOO y UGT, los tres sindicatos que conforman la mayoría, no están acudiendo al entender que Educación solo pretende, al fragmentar los temas, “dilatar” la negociación.

Pero el curso debe continuar o cerrarse con la máxima normalidad posible y desde la Conselleria han enviado para ello instrucciones a los centros para evaluar al alumnado ante la posible falta de profesores en las aulas a causa del paro docente.

Así que la evaluación del alumnado en la enseñanza pública valenciana durante la huelga indefinida del profesorado seguirá un procedimiento específico en aquellos casos en los que un estudiante no pueda ser evaluado por su profesor o profesora habitual al encontrarse este en huelga, explican fuentes de la Conselleria. El viernes se enviaron instrucciones a los centros y, según las indicaciones previstas, si el profesor que debe evaluar está de huelga, será el equipo directivo del centro quien deberá garantizar que el proceso de evaluación pueda realizarse.

En primer lugar, la dirección del centro podrá asignar a otro docente para que evalúe al alumnado afectado. Esta será la primera opción cuando el profesor de la materia no pueda llevar a cabo la evaluación por estar ejerciendo su derecho a la huelga.

En el caso de que el docente designado como sustituto también se encuentre en huelga, la evaluación podrá ser asumida directamente por el equipo directivo del centro. De esta forma, se busca asegurar que el alumnado no quede sin calificar.

Pero puede darse el caso de que el equipo directivo no haya impartido clase al alumnado afectado, y en ese caso la evaluación se realizará “a partir de las evidencias disponibles”. En concreto, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la primera y la segunda evaluación, así como los trabajos realizados durante la tercera evaluación.

Solo en los casos en los que no exista ninguna de estas evidencias —ni calificaciones anteriores ni trabajos de la tercera evaluación— se aprobará automáticamente al alumno. Pero desde Educación aseguran que esta situación sería excepcional y se daría únicamente en casos poco frecuentes, como el de estudiantes incorporados al centro de forma sobrevenida durante el mes de mayo.

“Minimesas”, reuniones de trabajo y la espera de un documento

En paralelo, las “minimesas” sectoriales para abordar los diferentes temas de la negociación con los sindicatos pasaron este martes su segunda jornada reconvertidas en “mesas de trabajo” ante la falta de quorum. No está yendo a las reuniones ni el STEPV, ni CCOO, ni UGT, que esperan un documento marco y el fin de la fragmentación de la negociación.

Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV, aseguró este martes antes de la manifestación que la negociación con la Conselleria sigue bloqueada en dos cuestiones fundamentales: la mejora retributiva del profesorado y la política lingüística relacionada con el valenciano. El dirigente sindical ha destacado que durante las últimas semanas se han logrado algunos avances en aspectos como las ratios, aunque insuficientes, pero cree que "no es aceptable" la oferta actual de la Conselleria.

Por su parte, Xelo Valls, de CCOO-PV Educació, ha reclamado un “acuerdo de bases” o “acuerdo marco” que recoja los compromisos fundamentales de la negociación abierta con la Conselleria de Educación . Según ha señalado, los sindicatos siguen sin disponer de ese documento global que fije las líneas maestras del pacto. Ha defendido que dicho acuerdo debe contener los compromisos básicos asumidos por la consellera y el secretario autonómico y servir como punto de partida. “No se puede empezar por el desarrollo antes de sentar las bases”, ha advertido.

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Kilian Cuerda, de UGT-PV, ha reclamado a la Conselleria de Educación que abra una negociación “real y honesta” para desbloquear el conflicto. El sindicalista ha recordado que las organizaciones cuentan con un documento unitario de propuestas y ha pedido que la Administración se siente a trabajarlo “con voluntad de alcanzar consensos”. A trabajarlo incluyendo también alguna de las aportaciones sindicales porque, dice, Conselleria se ha limitado a desechar la mayoría de ellas “como si fueran fake news”. Según ha denunciado, gran parte de las propuestas planteadas por las organizaciones sindicales ni siquiera están siendo tenidas en cuenta. En lugar de eso, critica, se fragmenta la negociación. Por eso pide un "acuerdo global" y no microacuerdos.