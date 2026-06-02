Las PAU arrancan en la Comunitat Valenciana con 25.666 alumnos y la huelga docente como telón de fondo

Apenas faltan unas horas para que esta mañana comience la prueba de fuego para miles de estudiantes de la Comunitat Valenciana. A las 9.30 horas arrancará el primero de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), una convocatoria ordinaria que reúne este martes a 25.666 alumnos matriculados en la fase obligatoria y con la sombra de la huelga de docentes de la Educación Pública que encara su tercera semana tras un fin de semana cargado de tensiones a las puertas de la conselleria.

La cita de los estudiantes (que marcará su acceso a la universidad) llega después de un intenso tramo final de preparación, con bibliotecas públicas abiertas durante el fin de semana y horarios ampliados para acoger a los estudiantes que apuran las últimas horas de estudio antes de enfrentarse a los exámenes que marcarán su acceso a la educación superior.

Según ha informado la Conselleria de Educación, el dispositivo diseñado para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas cuenta con 55 tribunales distribuidos por todo el territorio autonómico. La Universitat de València acogerá 16 tribunales; la Universitat Politècnica de València contará con 12; la Universidad de Alicante dispondrá de 10; la Universidad Miguel Hernández de Elx tendrá 11; y la Universitat Jaume I de Castelló gestionará 6.

Esta distribución responde, según la conselleria, al modelo de descentralización impulsado por la Generalitat, con el objetivo de acercar las sedes de examen a las distintas comarcas y evitar desplazamientos innecesarios a las capitales de provincia.

Una PAU marcada por la huelga docente

La convocatoria ordinaria de la PAU se celebra, además, en plena huelga indefinida de los docentes de la Educación Pública. La Conselleria ha fijado los servicios mínimos para garantizar la corrección de los tribunales después del órdago lanzado por los docentes, que habían planteado plantarse en el proceso.

El contexto añade presión a una edición especialmente relevante para los estudiantes que aspiran a iniciar sus estudios universitarios el próximo curso, ya que las calificaciones de estas pruebas serán determinantes para el proceso de preinscripción.

Más alumnos que el curso anterior

La convocatoria de este año registra un incremento de 1.883 estudiantes respecto al curso anterior. Del total de matriculados en la fase obligatoria, 15.156 son mujeres y 10.510 son hombres. En la convocatoria ordinaria del pasado curso, el 95,68 % de los alumnos que realizaron la fase obligatoria superó las pruebas. La nota media de acceso fue de 7,228 puntos sobre 10. Los resultados de la PAU se publicarán el viernes 12 de junio a partir de las 13.00 horas. Desde ese momento, los estudiantes podrán consultar sus calificaciones e iniciar el proceso de preinscripción universitaria.

Calendario de la PAU en la Comunitat Valenciana

Las pruebas se celebrarán durante tres jornadas consecutivas, con las materias comunes y troncales obligatorias concentradas en horario de mañana para evitar posibles coincidencias entre exámenes.

Este martes 2 de junio, la PAU comenzará a las 9.30 horas con el examen de Lengua Castellana y Literatura II. A continuación, a las 11.45 horas, será el turno de Historia de la Filosofía. La sesión de tarde quedará reservada para asignaturas optativas y de modalidad.

El miércoles 3 de junio, la jornada arrancará a las 9.30 horas con los exámenes de idiomas extranjeros y continuará a las 11.45 horas con Historia de España. Por la tarde se celebrarán pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física.

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La convocatoria ordinaria finalizará el jueves 4 de junio con el examen de Valenciano, previsto a las 9.30 horas, y con las materias troncales de modalidad, como Matemáticas II o Latín, a partir de las 11.45 horas. La sesión vespertina quedará reservada para resolver posibles coincidencias horarias.