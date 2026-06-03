El examen de inglés de la PAU pregunta por los 'boomer' en la Comunitat Valenciana: ¿son los primeros 'bebés Ipad'?

¿"Son los 'boomers' los verdaderamente 'bebés Ipad'? Esa es la pregunta que abre el texto del examen de inglés de la prueba de acceso a la universidad (PAU) 2026 en la Comunitat Valenciana. Los estudiantes de Segundo de Bachillerato han tenido que leer y comprender un artículo publicado en 'The Washington Post' por Sophia Solano en su edición del 18 de marzo.

El texto -con cuatro párrafos de longitud- aborda la utilización al alza de los dispositivos tecnológicos entre los nacidos entre los 60 y los 70, quienes se distraen constantemente con el uso del móvil o consultando Facebook. No lo hacen únicamente cuando están a solas, sino también cuando están en reuniones con familiares y amigos. A lo largo del texto, aparece el testimonio de una persona de 25 años que se queja de la adicción que tiene su madre, quien le pregunta a Chat GPT, o su padre, que lo usa para hacer melodías.

Como es habitual, los alumnos han tenido que responder cuatro tipos de preguntas acerca del texto: la de verdadero y falso, una de respuestas cortas, una de sinónimos y una de múltiples respuestas.

Y, por último, se han enfrentado a la escritura de una redacción de entre 130 y 150 palabras. Tenían dos opciones, aunque ambas les planteaban reflexionar sobre el uso de los dispositivos electrónicos cuando están reunidos con otras personas. Estas eran las propuestas:

Escribe sobre una situación en la que el uso del móvil o un dispositio digital ha condicionado un momento con tu familia o amigos.

Escribre un texto reflexionando sobre si es aceptable el uso de móviles de última generación durante las reuniones familiares.

Las pruebas de la PAU continúan esta mañana con el examen de Historia de España, siempre uno de los más polémicos.

PAU 2026

Más de 25.000 estudiantes valencianos se enfrentan esta semana a un momento decisivo. La PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) 2026 tendrá lugar los días 2, 3 y 4 (martes, miércoles y jueves) de junio. En la jornada de tres días los alumnos tendrán que llevar a cabo cinco exámenes de carácter obligatorio en la Fase General: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la filosofía (a elección), el Idioma extranjero que se haya cursado, lengua cooficial valenciana y la asignatura del itinerario cursado según el tipo de bachillerato.

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Además, quiénes lo decidan así, tendrán que realizar dos exámenes más correspondientes a las asignaturas optativas de bachillerato y a la Fase Específica de la PAU que podrá añadir hasta 4 puntos más a la nota máxima de 10 puntos (que se puede sacar con solo realizar la fase obligatoria) hasta los 14 puntos.