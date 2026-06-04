La acampada mueve las tiendas hacia un extremo de la plaza para permitir el paso del Corpus

Poco antes de las 10:00 de la noche, concluía una asamblea en la parte central de la Plaza de la Virgen, en la que se ha decidido mover las tiendas de campaña que estaban en el centro de la plaza, alrededor de la zona de sombra, y colocarlas en un extremo. La nueva ubicación, de momento, está detrás de la fuente, en el espacio ubicado entre la calle Bailía, camino a la calle Navellos.

Esta misma mañana la acampada ya había hecho público un comunicado en el que manifestaban su intención de colaborar en lo posible para permitir el paso de las celebraciones y de los diferentes eventos relacionados con la fiesta del Corpus. Aseguraban que se trata de un evento con un carácter cultural e histórico muy relevante y que, aunque tenían que permanecer en la plaza “por dignidad”, estaban dispuestos a buscar una forma de colaborar con la celebración de la fiesta.

Y es lo que parece que está ocurriendo: de hecho, en los últimos minutos grupos de personas han trasladado todas las tiendas ya montadas. También se está moviendo ya la zona central de sombra, que está montada con toldos y no con tiendas. En la asamblea se ha comentado la posibilidad de que no quepan todas en el nuevo espacio, que es mucho más reducido, pero se prioriza que no se moleste a la fiesta. De modo que, si no caben, es posible que se retiren algunas.

“El colectivo de docentes que llevamos a cabo la acampada indefinida en la Plaza de la Virgen, atendido el contexto actual, manifestamos nuestra intención de comenzar una interlocución atenta con los responsables de la celebración del Corpus”, habían dicho fuentes del colectivo este miércoles por la mañana.

El plan B del Ayuntamiento de València La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha reunido con Amics del Corpus y con representantes del Arzobispado, abordando diferentes escenarios y trabajando en un plan B. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la asociación todos sus recursos para mantener los actos programados con motivo del 700 aniversario.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ya había comunicado a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que consideraba esta acampada complicaba las celebraciones del Corpus, cuyos días más importantes van desde este mismo jueves hasta el próximo domingo.

Fuentes de la acampada aseguran que las personas responsables de las diferentes comisiones llevan todo el día, hablando con la organización de las fiestas del Corpus, con la delegación del gobierno y con todos los actores implicados para intentar buscar una solución. Aseguran que los organizadores del Corpus veían con simpatía la revindicaciones de los maestros, pero reclamaban que la plaza pudiera usarse con relativa normalidad durante los actos tradicionales.

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Por eso, en una asamblea celebrada esta noche, se han sometido a votación en tres opciones: la de abandonar definitivamente la acampada, que ha sido rápidamente descartada, la de buscar un nuevo emplazamiento dentro de la plaza de la virgen, que permitiera mantener el pulso de la reivindicación, pero sin obstaculizar el paso, o quedarse en el punto original y arriesgarse a un desalojo por parte de la policía local o la Policía Nacional.