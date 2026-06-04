Un jefe de la CHJ vio a Mazón "como un extraterrestre" al llegar al Cecopi y señala a Emergencias como responsable de interpretar los datos

Nueva declaración ante la jueza de la dana, que interroga en las últimas jornadas a empleados de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) ha resumido en una frase lo que percibió cuando el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón lllegó a la reunión de emergencia el 29 de octubre a las 20.30 horas: parecía "un extraterrestre" al que le tuvieron que explicar "todo otra vez" sobre la situación de la emergencia, repitiendo información que ya se había tratado dos horas antes.

"Era un deja vu", ha dicho el testigo, que ha expuesto ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra que la reunión del Cecopi, presidida por la consellera Salomé Pradas, fue tardía. "Esa reunión tenía que haberse hecho 24 a 12 horas antes", ha afirmado categóricamente: "No puedes hacer una reunión cuando ya estás en el fin del mundo", ha llegado a asegurar en su testifical. Y ha añadido que desde el día de antes, basándose en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en los propios modelos de la CHJ, había "base técnica suficiente" para haber convocado de forma preventiva una reunión de emergencia.

Cuando comenzó el Cecopi a las 17 horas, Pradas "aún no estaba", ha señalado el testigo, para agregar que de lo primero de lo que se habló era de la gente que estaba aislada en el municipio valenciano de Utiel. Se hizo un primer receso y, según ha explicado, hablaron de la posible rotura de Forata. Según ha dicho, "alucinó" porque "no sabían los municipios aguas debajo de Forata". "Explicaron que había que avisar a la población para subir a zonas altas. Se desechó la evacuación por el problema de las carreteras", ha dicho.

Sobre el rol del SAIH, la CHJ, Aemet, Protección Civil y la Delegación de Gobierno, el técnico ha dicho que estuvieorn "de meros espectadores porque cuando iban a tomar decisiones, los desconectaban". Desde el Cecopi simplemente "apagaban la cámara y el vídeo" y decían "vamos a hacer un receso". Así, también defendió queque el SAIH funcionó sin problemas técnicos ese día y que, aunque algunos sensores fueron arrastrados por la riada, la redundancia de datos garantizó la información. Ha insistido en que los datos pluviométricos llegaban cada cinco minutos y se enviaban automáticamente y, como ya se había explicado en la instrucción, el desfase entre la medición y su visualización por parte del operador era de entre 25 y 35 minutos.

A las 18.43 horas, en pleno parón del Cecopi, el SAIH registró un caudal de 1.800 metros cúbicos por segundo en el barranco del Poyo y,aunque la CHJ envió un correo electrónico tardío a Emergencias, sus representantes no advirtieron sobre estos datos tras reconectar la reunión a las 19 horas. Según ha explicado, los técnicos de Emergencias eran los responsables de interpretar los datos, contra lo que ellos mismos han declarado.

Así, llegadas las 19 horas, el testigo ha asegurado que le sorprendió que todavía no se hubiese mandado el mensaje de alerta a la población. Pradas comentó entonces, según ha afirmado, que iban a enviar dos mensajes, uno para toda la provincia y otro para Hoya de Buñol y Ribera Alta. Y él comentó que debían añadir Horta Sud y Ribera Baja.

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A las 20:30, Mazón hizo acto de presencia en el centro de coordinación de emergencias y, después de presentarlo Pradas, según el testigo, entró en el Cecopi. "Solo daba las palabras, pero era Mazón quien dirigía y decía cuando hay que conectarse y desconectarse", ha apuntado. A partir de ese momento, volvieron a explicarle "toda la situación" desde el principio. "Hubo que explicarlo todo otra vez. Era un deja vu. Se volvía a hablar de lo que hacía dos horas se había hablado", ha recordado. Lo que más le chocó, ha dicho, fue que Mazón comentara que "era muy tarde ya y estamos cansados", para luego citar a todos para las seis de la mañana. Pero cuando se le ha pregntado directamente si esa repetición de información retrasó la toma de decisiones ejecutivas, el jefe de la CHJ dijo que "no porque las decisiones las habían tomado antes".