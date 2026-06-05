Las máximas de hasta 40 grados dejan cinco muertos por calor esta semana en la Comunitat Valenciana

El mercurio se disparó el martes en Orihuela hasta los 39,4 grados de máxima, el valor más alto registrado en la Comunitat Valenciana en lo que llevamos de año, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ayer jueves la autonomía vivió otra jornada de temperaturas impropias para principios del mes de junio con el termómetro superando los 35 grados en varias localidades como Xàtiva (38,2), Carcaixent (37,5), Llíria (36,2), Bicorp (35,7) u Ontinyent (35,6); este viernes, remitirán las máximas. Son una evidencia -una más- de que el verano se está expandiendo hacia el final de la primavera, en concreto se está anticipando de media nueve días.

Mayo se cerró con temperaturas propias del mes de julio y la Aemet activó los primeros avisos amarillos por calor excesivo. La consecuencia más directa es que la autonomía ha registrado los primeros cinco muertos atribuibles a las altas temperaturas del verano, según las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Desde el 30 de mayo, se ha registrado un deceso por calor al día, lo que refleja el impacto de las temperaturas extremas para la salud de las personas.

Es un anticipo de lo que podría ocurrir a lo largo de la estación. Cabe recordar que el verano pasado se cerró con 419 muertes atribuibles al calor y se convirtió en el más letal de la historia, muy por delante del anterior máximo, las 288 del año 2015. Por tomar perspectiva, el primer deceso por altas temperaturas registrado entonces fue el 17 de junio porque la llegada del calor extremo fue mucho más tardía; este año, se ha adelantado 20 días, al 30 de mayo, y coincidió con los altos registros de la pasada semana. A excepción de las muertes por golpe de calor en los que la muerta es instantánea, lo habitual es que pasen entre tres y siete días desde la llegada del calor extremo hasta los primeros fallecimientos porque estos son consecuencia de la persistencia de las altas temperaturas, la cual provoca una descompensación "del sistema de homeostasis del cuerpo, encargado de regular la temperatura interna del organismo", como explicaba la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), Mª Ángeles Medina.

Gráfico que muestra los muertos atribuibles al calor en la Comunidad Valenciana. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Ocurrió el año pasado, cuando hubo dos olas tórridas, una a finales de junio y otra a mediados de agosto. En esos días se concentraron el 81 % de los decesos del verano pasado. Solo durante la segunda quincena del octavo mes del año, hubo 203 muertes después de un espisodio persistente de 15 días de duración.

Estos días en ola de calor son cada vez más frecuentes. Según los registros históricos, la Comunitat Valenciana ha vivido 281 días de este tipo, pero tres de cada cuatro de estos -222- han tenido lugar en los últimos 15 años, desde 2010. Esto invita a pensar que la mortalidad por calor ascienda del mismo modo que lo harán los días con valores extremos y persistentes. La primera ola de calor del año, aún por llegar, provocará el primer pico de mortalidad, pero el verano ya registra sus primeros cinco muertos atribuibles a las altas temperaturas.

Gráfico que muestra los días en ola de calor.

Los umbrales de calor al alza

El ascenso térmico mantenido en el tiempo provoca que el organismo sea más resiliente a las altas temperaturas y, de hecho, el Ministerio de Sanidad ha actualizado al alza el umbral de riesgo para la salud de las personas en toda España, también en la Comunitat Valenciana. Esta tiene once zonas diferentes, cuyo umbral de riesgo varía desde los 30,7 grados del interior norte de la provincia de Castellón a los 38 del interior sur de la de Valencia. En comarcas de Andalucía o Extremadura, este indicador supera los 41 grados.

Solo cuatro áreas valencianas -la mayoría en el litoral- tienen un umbral más bajo que en 2024. Son las del litoral de Valencia, el norte que cae 0,5 grados hasta los 34,2 º y el sur que desciende 1,2 grados hasta los 32,3 º; el litoral norte de Castelló, cuyo umbral se sitúa en 32,7 grados, 1,4 menos que hace dos años; y el interior sur de Valencia, donde retrocede 0,1 grados y se queda en 38 grados, el más alto de toda la autonomía.

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En contraposición, el mayor ascenso de este indicador de riesgo se produce en el litoral sur de Alicante, con un incremento de 1,8 grados hasta los 34,2. También crece de forma significativa en la costa norte de la provincia, cuyo umbral está en 36,1 grados, 1,1 más que hace dos años; y en el interior: asciende en 1,4 grados hasta los 36,6 grados. El ascenso de los umbrales es menos significativo en el resto. Se fija en Castellón en 30,7 grados en el interior norte (+ 0,8), en 32,3 º en el litoral sur (+ 0,2) y en 34,9 º en el interior sur (+ 0,7). En la provincia de Valencia, solo es mayor en el interior norte al subir 0,8 grados en dos años hasta los 36,9 grados.