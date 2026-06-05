Camarero presidirá el pleno del Consell por una avería en el vuelo de Pérez Llorca

Cambio de última hora en el Pleno del Consell. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, será la encargada de presidir el pleno de este viernes en sustitución de Juanfran Pérez Llorca. El President de la Generalitat no podrá estar al frente del Consell esta mañana debido a una avería en el vuelo de regreso de Bruselas en el que viajaba.

Asimismo, está previsto que sea Susana Camarero quien presida a continuación la presentación de las actuaciones conjuntas de la Generalitat y el Grupo Iberdrola en el entorno del parque natural de L’Albufera y El Saler.

En Bruselas por la agricultura

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acudió este jueves a Bruselas para reunirse con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, así como con el el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, para coordinar acciones en defensa del campo y del sector cerámico, dos ámbitos importantes para la economía valenciana.

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Pérez Llorca viajó junto al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, para abordar las demandas de estos sectores, como la necesidad de una Política Agraria Común "con menos burocracia, que incluya medidas específicas que garanticen el apoyo a los agricultores jubilados y que los productos valencianos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados europeos". Asimismo, ha defendido la importancia de que los fondos de la PAC sigan llegando a la Comunitat Valenciana “ante los rumores de que se puedan reducir un 23%”, lo que, según ha dicho, “podría hacer un daño irreparable a nuestra agricultura”.