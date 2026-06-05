Medidas por 3.300 millones: esta es la nueva oferta de la Conselleria a los sindicatos

La reunión ha comenzado de forma algo accidentada pero no se puede decir que la situación esté, de momento, bloqueada como otras veces. Aunque ha tardado 45 minutos sobre la hora prevista en comenzar, y aunque ha habido un tira y afloja sobre la posibilidad de emitir la mesa negociadora en streaming, lo cierto es que hay avances en la negociación entre Conselleria y los sindicatos de Educación después de que, durante esta semana, la mayoría sindical no acudiera a las "minimesas" sectoriales o temáticas.

Ya comenzada la reunión, la Conselleria ha hecho llegar a las organizaciones sindicales un nuevo documento para negociar y, finalmente, someter -los que así lo deseen- a votación de los docentes. Por primera vez, este documento cuantifica el coste de las medidas que se ofrecen para atender sus demandas. En concreto, el cálculo de la Conselleria es que, todo junto, costaría 3.300 millones de euros.

Vuelve a ser, como demandaban las organizaciones, un documento global, con todos los bloques en el mismo texto y no en documentos separados. Queda aparentemente enterrada, pues, la época de los "microacuerdos". El documento deja sin cambios algunos de los apartados, como el de las retribuciones, que la mayoría sindical pedía reabrir, o el del valenciano.

Pero la cantidad total de 3.300 millones es considerable, sobre todo teniendo en cuenta que, a principios de mayo, antes del primer día de la huelga indefinda, Educación hacía una primera estimación económica de lo que costarían las demandas de los docentes y la cifraba en 2.400 millones de euros, una cantidad que indicaban que "superaba la capacidad" financiera de la administración autonómica.

En cifras globales, Conselleria lista las siguientes cantidades destinadas a los diferentes conceptos y plantes:

Plan Edu Clima: 140 millones de euros.

140 millones de euros. Impulso Plan Edificant: 829,7 millones de euros.

829,7 millones de euros. Plan de Inversión Educativa Directa de la GVA: 400 millones de euros.

400 millones de euros. Plan Recole Ayuntamientos: 40 millones de euros.

40 millones de euros. 5.000 contrataciones de profesorado: 325 millones de euros.

325 millones de euros. Apertura de nuevas aulas UECO: 32,72 millones de euros.

32,72 millones de euros. Aumento de docentes por la bajada de ratios: 111,4 millones de euros.

111,4 millones de euros. Gratuidad 0-3 años y mejora de ratios: 658 millones de euros.

658 millones de euros. Aumento de sueldo en 200 euros (vinculados al IPC): 802,3 millones de euros.

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Eso sí, en total, es una cantidad de inversión plurianual: 661 millones de euros en 2026, 833 en 2027, 910 en 2028 y 932 en 2029.