Una negociación televisada acaba con una nueva propuesta de 3.300 millones que valorarán los sindicatos

Fue un fenómeno televisivo de tal magnitud que dio lugar hasta a un nuevo canal: Gran Hermano 24 Horas. El show de telerrealidad más famoso en la historia de España -con permiso de Operación Triunfo- le vino a la memoria a más de un miembro de la mesa negociadora de Educación que intentó de nuevo este viernes buscar una solución, o algo que se le parezca, para dar pasos hacia el fin de la huelga indefinida del profesorado valenciano. La comparativa con el programa que marcó generaciones, que a muchos se les ocurrió y que verbalizó Xelo Valls, de CC OO, no era descabellada: fue la primera de las sucesivas reuniones, más de una veintena, retransmitida en streaming. Llegaron a conectarse más de 4.000 usuarios a la vez, que pudieron escuchar cómo la Conselleria ponía sobre la mesa un nuevo documento de propuesta, con una inversión prevista de 3.300 millones de euros, con novedades como 7.700 docentes más, o nuevas ratios en FP. Pero, una vez más, la mesa concluyó sin acuerdo. Los cinco sindicatos coincidieron en que no podían firmar nada: deben consultar a los docentes -en el caso del Stepv, CC OO y UGT- o a sus órganos internos - en el caso de CSIF y ANPE-. La nueva mesa será a las 10 de la mañana del lunes, desoyendo la petición del Stepv de una reunión el sábado.

De hecho, ni siquiera tuvieron tiempo de articular una valoración desarrollada en la mesa, porque el documento les llegó una vez sentados, después que a la prensa y a la vez que a los correos corporativos de los 77.700 docentes de la enseñanza pública valenciana, a quienes la Conselleria hacía llegar por primera vez un documento no firmado por la representación sindical. Acompañado, por cierto, de un recordatorio de que existe un correo para denunciar "incidencias" relacionadas con la huelga.

No fue el único motivo por el cual la mesa tuvo un comienzo algo sorpresivo, incluso accidentado. Se había convocado a las organizaciones sindicales a las dos de la tarde y, este jueves, los representantes de la mayoría sindical, acudían a la sede del departamento en Campanar para recabar la documentación que no les habían enviado y que se trataría en la mesa. Se les dijo que se les enviaría a lo largo del jueves, pero no llegó, ni el jueves ni en toda la mañana del viernes. Y a las dos de la tarde, las organizaciones llegaban a la mesa sin esa información y con una nueva protesta ante las puertas de Conselleria, con músicos y pancartas pero también con paraguas y menor afluencia de la habitual a causa de la lluvia.

Un retraso de 45 minutos y una negociación en Youtube

De hecho, la primera sorpresa vino cuando los equipos negociadores entraron en la Conselleria. Lo hicieron mientras los concentrados coreaban, como de costumbre "que no volem més retallades en sanitat i educació" y lemas similares. Se sentaron a la mesa, donde Conselleria había dispuesto algo de comer, en previsión de que la negociación pudiera ser larga. Pero los representates de la Administración no estaban. En las redes de los sindicatos explicaron que personal de la Conselleria había entrado a la sala a avisar de que los altos cargos llegarían tarde porque no podían "acceder al edificio por motivos de seguridad”. La respuesta en la calle, donde la protesta fue en todo momento pacífica, fue dejar un gran espacio central en la concentración para que, si lo necesitaran, pasaran coches oficiales. Fuentes de la Delegación del Gobierno explican que el operativo organizado por la UIP era el habitual para garantizar la seguridad. Finalmente, no pasó ningún coche pero los altos cargos llegaron con 45 minutos de retraso.

Y la segunda sorpresa fue que, mientras se les repartía el nuevo documento, la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy pidieron a las organizaciones sindicales que dieran su consentimiento para que la sesión fuera emitida en streaming, un movimiento sorprendente teniendo en cuenta que la consellera criticaba en rueda de prensa la semana pasada que la retransmisión que los sindicatos hacen vía mensajes de Telegram de las reuniones rompía la confianza negociadora. En cualquier caso, se repartieron autorizaciones y, tras unos minutos de dudas por alguno de los sindicatos -sobre todo CC OO- todos firmaron.

De modo que las personas que se conectaron enseguida al directo, que se retransmitió en el canal de Youtube de la Generalitat, pudieron ver cómo los equipos negociadores intentaban leer rápidamente el contenido de un documento más largo y elaborado que sus anteriores versiones. Un documento que incluía algunas novedades relevantes en la propuesta de Educación aunque cero cambios en algunos otros temas.

¿Qué incluye el nuevo documento?

El nuevo documento incorpora una novedad respecto al resto: cuantifica todas las inversiones que prevé en diferentes capítulos y temáticas. En total, Conselleria ha cuantificado esa inversión total en 3.300 millones de euros. Es una cantidad considerable, sobre todo teniendo en cuenta que, a principios de mayo, antes del primer día de la huelga indefinda, Educación hacía una primera estimación económica de lo que costarían las demandas de los docentes y la cifraba en 2.400 millones de euros, una cantidad que indicaban que "superaba la capacidad" financiera de la administración autonómica.

Ens ratios, las novedades incluyen que, para Primaria, se da una reducción a 22 alumnos para todos los niveles para el curso 29/30. También hay mejoras en el planteamiento para Bachillerato: el nuevo acuerdo fija el objetivo final en 28 alumnos por aula y no en 30. Además, se acelera el calendario. Para Bachillerato, el nuevo Acuerdo Global alcanza su ratio mínima de 28 alumnos en el curso 30/31, no en el siguiente. También en la ESO se mejora algo:, todos los cursos de ESO llegan a la ratio de 25 alumnos en el curso 30/31, mientras que antes 4º de ESO no alcanzaba esa cifra hasta el 31/32.

También se incluyen, por primera vez, ratios para la Formación Profesional. En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Básico (CFGB), la ratio máxima pasará de 18 alumnos por grupo en el curso 2026-2027 a 15 estudiantes en 2027-2028, cifra que se mantendrá también en 2028-2029. En Grado Medio y Superior pasarán de una ratio máxima de 30 alumnos por grupo en 2026-2027 a 28 estudiantes en 2027-2028 y a 25 en el siguiente.

También novedades para las ratios en otras enseñanzas, entre las que destaca sobre todo una reducción general del 10% en las ratios de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) para todos sus grupos e idiomas a partir del curso 2027-2028.

El punto relativo a las plantillas también incorpora novedades. En total, Conselleria propone un aumento total de 7.742 docentes desglosados en 5.000 nuevas contrataciones para plantillas y refuerzo de inclusión, además de otros 2.742 docentes específicos para poder acometer la bajada de ratios. Asimismo, Conselleria se ha comprometido en la oferta a la estabilización de 10.000 plazas estructurales, y el documento especifica que un mínimo del 50% se destinará a inclusión. A todo eso, que en la nueva oferta se llama "Plan +Maestro", se asigna, según los cálculos de la Administración, un coste total de 469,12 millones de euros.

En el capítulo de infraestructuras, se amplían las cantidades de inversión pero también el calendario, que pasa a exceder de los presupuestos de este año y abarca cuatro anualidades. Sin novedades, por su parte, en inclusión educativa, mientras que los puntos de retribuciones y valenciano siguen bloqueados: el primero, con la eterna duda de a qué parte de la subida se aplicaría la revalorización del IPC -la Conselleria respondió que a todos los complementos- y el segundo sin ninguna novedad.

Los sindicatos expusieron dudas, pidieron aclaraciones y reclamaron mejoras sobre el documento pero todos concluyeron de acuerdo en que necesitaban tiempo para someter a consulta y valorar en detalle la propuesta.

De Shakespeare a Mariano Ozores

Pero bien está lo que bien acaba, si acaba. Lo decía el secretario autonómico Daniel McEvoy, que recordaba que llevan ya muchas mesas negociadoras. Pero, añadía, citando a William Shakespeare: "All's well that ends well".

Otras referencias culturales las introducían los sindicatos. Xelo Valls, de CC OO, que aludía a Gran Hermano, hablaba de que la retransmisión en directo introducía un elemento de "realización" (televisiva) de lo que puede ser una negociación y elevaba el foco a "niveles estratosféricos". "Ahora ya nos abemos si tenemos a una audiencia mundial intergaláctica pendiente de nosotros", ironizaba. Y, cuando estaban enrocados en la enésima conversación sobre el IPC y los incrementos salariales, reconocía que la mesa le parecía "una película de Mariano Ozores".

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Lo cierto es que, más allá de la propuesta, el formato de mesa ha recibido muchas críticas. "Hemos asistido a vuestro primer acto de campaña electoral, por el formato y por el discurso", decía Lluis Navarro, del Stepv, a la Administración. "Habéis utilizado esta mesa para vender un producto, y sigue siendo un producto defectuoso", zanjaba por su parte Maite Tarazona de UGT-PV.