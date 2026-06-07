"Un desig complit després de 87 anys"

“Perdoneu, però em feia goig compartir açò: un desig complit després de quasi 87 anys”. Joan Carles Marcobal, de Morella, difundía así en redes sociales el desenlace de una historia personal que es también la de muchas otras familias.

Su abuelo paterno, Gonzalo Yuste, agricultor y activista republicano, fue fusilado el 17 de noviembre de 1939 –tras despedirse la noche antes de su hermano, también preso en la cárcel valenciana de Sant Miquel dels Reis- en el Terrer de Paterna, conocido como el 'Paredón de España' (allí ejecutaron a 2.238 personas hasta 1956). Tras averiguar que yacía allí en la Fosa 95, Marcobal lo recuperó el pasado 28 de septiembre y ahora ha podido enterrarlo en Morella, junto a su viuda, Paquita –fallecida en 1972-, en una tumba compartida. “Por fin, el matrimonio se reencontraba. Les separó en 1939 una guerra y una dictadura y 87 años después vuelven a estar juntos”, resume. Su búsqueda es reciente, de unos años atrás. “Contacté con Juan Luis Porcar, del Grup de Recerca de la Memòria Histórica, y me ayudó localizando a otro grupo de Paterna. Todo nuestro agradecimiento a los familiares de víctimas de la Fosa 95 y a su presidenta Isabel Gómez”, relata Marcobal.

“A partir de ahí hemos tenido mucha suerte. Hemos sido los últimos en llegar y de los primeros en recuperar los restos de nuestro abuelo. En esa fosa había 46 personas y él fue uno de los que pudo identificar la Fundación Fisabio en 2025. No siempre es fácil y hay muchas familias que sufren bastante. Extrajeron muestras de ADN de mi tío Juan, uno de sus hijos, que falleció sin saber qué ocurriría”, añade.

Tras un acto oficial, se llevó los restos consigo a Morella donde, por circunstancias, ese domingo al final no se pudo abrir el camposanto. Y lo tuvo tres días en casa. “Fue una sensación muy fuerte. Pensé en lo que hubieran dado mi padre, mis tíos e incluso mi abuela por volver a estar así con él. Miraba la caja como si mirara a mi abuelo. No tienes solo sus restos, tienes allí tu historia”, afirma.

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El círculo se cierra, pero tiene en mente otro desafío. “Ahora me gustaría, con tiempo, encontrar a mi abuelo materno, también tiroteado en La Cuba, un pueblo de Teruel, a 25 kilómetros de Morella”, explica. Le gusta escribir y con sus reflexiones no pretende “ir contra nadie pero sí buscar un reconocimiento a generaciones que sufrieron uno de los episodios más tristes de nuestra historia y… que mai no torne a pasar”.