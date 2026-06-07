Stepv señala el valenciano como el gran escollo pese a los avances a unas horas de renegociar con Educación

El sindicato mayoritario de la educación valenciana, el STEPV, ha señalado que las movilizaciones y las negociaciones durante la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública "ha conseguido avances" en las propuestas de la Conselleria de Educación, como se ve si se compara el último documento con el inicial. El STEPV ha publicado este domingo su análisis de la propuesta que Educación entregó en la mesa de negociación del viernes, para que el profesorado conozca los aspectos principales antes de decidir si los avances conseguidos entre el documento del 14 de mayo y el del 5 de junio "son suficientes". Con un punto de ironía, además, recordab que la negociación del viernes fue retransmitida en "vivo y en directo". "Por lo tanto, todo el mundo pudo ver las técnicas de negociación de la Consellería", incidía.

Acusa al Consell de dilatar la negociación

El sindicato señala que en la última reunión negociadora la Conselleria de Educación expuso que no había que firmar un acuerdo global, si eso facilitaba que se llegaron a acuerdos parciales, por lo que señala que el profesorado tendrá que pronunciarse sobre los apartados concretos, así como si las movilizaciones deben seguir los próximos meses. El análisis del STEPV indica que la Conselleria ha aplicado desde el inicio de la huelga indefinida la estrategia de "dilatar en el tiempo de la negociación, para forzar el cansancio del profesorado en huelga e intentar minimizar el seguimiento, también de las movilizaciones", si bien el profesorado "ha resistido".

"Lo único que ha conseguido la consellería dilatando en el tiempo la negociación es precisamente lo contrario de lo que pretendía. A pesar de que se han conseguido avances, la impresión es que la negociación no ha dado frutos, porque los avances han quedado en un segundo término ante la nefasta estrategia comunicativa de Educación que, en lugar de apagar con agua el incendio, ha echado más gasolina". "Esto dificulta enormemente la posible llegada en un acuerdo satisfactorio para todas las partes", recogen en el resumen enviado a los docentes.

Mesa de negociación del pasado viernes entre Conselleria y sindicatos. / José Manuel López

El valenciano, principal escollo

"Y esto dificulta enormemente la posible llegada en un acuerdo satisfactorio para todas las partes", alerta el STEPV, que considera que el apartado más encallado de la negociación es el del valenciano, que "no ha evolucionado nada desde el 14 de mayo", o "incluso ha empeorado". "La Consellería solo ha hecho dos propuestas para mejorar el valenciano a la enseñanza y todas “en el marco de la legislación vigente”, remarcan desde Stepv.

Sobre las retribuciones salariales

Sobre las retribuciones, considera que la conselleria intentó "vender un acuerdo retributivo para poner en valor" a los dos sindicatos que lo firmaron, ANPE y CSIF, y "desacreditar" a los que no lo hicieron, STEPV, CCOO y UGT, y destaca que lo que ahora dice Educación de que la revisión del IPC se aplicará a todo el salario "no está escrito en ningún sitio". "El acuerdo dice: 50 euros en el complemento específico autonómico en enero de 2028. Esta cifra se considerará como mínimo y, en aquel momento, se negociará una subida ulterior del complemento específico autonómico en función del presupuesto vigente ese ejercicio, indexada al índice de precios del consumo (IPC)", explican. "Nuestra lectura es que la consellería intentó vender ante todo el mundo un acuerdo retributivo para poner en valor los sindicatos que lo firmaron y desacreditar los que no lo hicimos. Extraed vuestras conclusiones", enfatizan.

Burocracia y ocho medidas de FP

Por contra, el apartado que más aceptación ha tenido es el de la burocracia, tanto por parte de los actores sindicales como de los docentes, remarcan. En cuanto a la Formación Profesional, señalan que de las ocho medidas incluidas en el documento del 5 de junio, cuatro las propone la propia Consellería desde el principio: mantenimiento, con fondos propios, de los ciclos con fondos europeos; oferta formativa de acuerdo con las propuestas de los consejos territoriales de FP; impulso en la red Orienta FP y consolidación de la red de los prospectores técnicos de FP.

Las otras cuatro medidas, insisten, se han incorporado durante la negociación: mesas para informar sobre os criterios de la oferta formativa, grupo de trabajo el curso 2026/27 para mejorar la formación en empresa, incremento de la dotación para equipaciones y, en la propuesta del 5 de junio, incremento de las horas de tutoría para la formación en empresa para el curso que viene, que serán complementarias y no lectivas, cuestión esta que decidió unilateralmente la Consellería y que se reclamó por la bancada sindical que fueron lectivas.

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"Los sindicatos no hemos conseguido parar el cierre de diferentes ciclos formativos para el curso que viene puesto que, según la Consellería ya estaban anunciados y el proceso de admisión en marcha y quedan todavía muchos aspectos a mejorar en la FP, como en el resto de etapas educativas", argumentan.