Docents en Lluita pide incorporar a la negociación 685 millones más que acusa de “ocultar” al Consell

La negociación del viernes fue maratoniana y terminó pasadas las diez de la noche. En esta reunión, la Conselleria de Educación planteó a los sindicatos un nuevo documento con medidas por 3.300 millones de euros para contratar más docentes, bajar las ratios o pagar la subida salarial de 200 euros al mes, de la que no se mueven. Este fin de semana, desde el departamento que dirige Carmen Ortí consideraban que era "un salto cualitativo y cuantitativo respecto a las reivindicaciones sindicales" porque "supera ampliamente los 2.400 millones de euros que costaban las reivindicaciones planteadas inicialmente por las organizaciones sindicales".

Pero es insuficiente para el colectivo Docents en Lluita. En concreto, desde esta plataforma acusan al Consell de "ocultar" hasta 685 millones disponibles mientras mantiene una propuesta educativa "insuficiente". Han elaborado un documento que han llamado de “fact-cheking” pero también de “contrapropuesta” en este sentido.

Entre 545 y 685 millones adicionales

Y ponen también sus propias cifras sobre la mesa. Aseguran que han identificado entre 545 y 685 millones de euros en recursos adicionales que podría usar la Conselleria para elevar su oferta. Detallan que son recursos procedentes del fondo de contingencia, el ahorro derivado de los descuentos por las jornadas de huelga y el rescate de fondos europeos infraejecutados al 60 %.

Es la cantidad que resulta de sumar varios conceptos. En primer lugar, calculan que la huelga ha ahorrado en concepto de salarios a la Generalitat 55 millones de euros, que no percibirán los docentes en paro. En cuanto a los recursos “liberados” por fondos europeos, los cifran entre 120 y 140 millones de euros. También hablan de 220 a 240 millones en compensaciones y regularizaciones pendientes y de 150 a 250 millones en recursos asociados a infrafinanciación y deuda.

Desde Docents en Lluita lamentan que la Administración, a su juicio, ha "ocultado" esas cantidades en la mesa de negociación. Señalan que la última propuesta de la Conselleria —que ofrece una subida de 200 € escalonada hasta 2030 y ratios de 22 alumnos en Primaria y 28 en Bachillerato— “demuestra que la presión de la huelga está dando resultado y que ahora es cuando realmente comienza la negociación". Sin embargo, critican que la “excusa de la viabilidad económica" utilizada por la consellera es “una falacia que choca frontalmente con la realidad de sus propios presupuestos”.

Los 2.000 millones "ficticios"

Fueron un motivo de enfrentamiento político frecuente desde hace años y los colectivos de docentes vuelven ahora a referirse a los “millones ficticios” que, desde hace años, se “pintan” en los presupuestos de la Generalitat, unas cantidades derivadas de la infrafinanciación. El colectivo denuncia que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 están inflados con más de 2.000 millones de euros “en ingresos que a día de hoy no existen de forma efectiva, a la espera de ser negociados con el Estado”. "Cuando se trata de elaborar las cuentas de la Generalitat, el Consell sí cuenta con recursos que todavía no tiene y confía en que podrá negociar. Pero cuando se trata de mejorar la educación pública, esos mismos recursos desaparecen del debate", lamentan.

“Si el Gobierno valenciano considera realista presupuestar miles de millones de euros que todavía no ha recibido, ¿por qué considera irreal planificar una mejora más ambiciosa de la educación pública con esos mismos recursos?”, se preguntan.

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Por eso, aseguran que su “contrapropuesta” demuestra “técnicamente que, con los fondos actuales y sin necesidad de ninguna reforma de la financiación, es 100 % viable aplicar todas las mejoras salariales y la reducción de ratios en enero de 2028, adelantando en dos años el calendario de la Conselleria”.