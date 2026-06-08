Los sindicatos reconocen avances en burocracia, ratios e infraestructuras y no se cierran a preacuerdos

La reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos ha vuelto a comenzar cerca de cuarenta minutos tarde, como la del viernes pasado, aunque por diferentes motivos. En este caso, por dos factores. Por una parte, el streaming y la autorización o no de los diferentes sindicatos a un formato que no ha alcanzado el pico de visualizaciones de la sesión anterior. Por otra, un debate sobre representación y representatividad: el Stepv acudió por primera vez a la reunión con tres negociadores en lugar de dos. Según el reglamento de las mesas, indican, les tocan seis representantes, y a la mesa se ha añadido a Marc Candela y Lluis Navarro, habituales ya, Beatriu Cardona, que sustituyó a Candela en el encuentro del pasado viernes.

En cualquier caso, la mesa ha dado inicio pasadas las 10.40 de la mañana, con la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy al frente de la sesión. Han hablado para los sindicatos sentados en la mesa, sí, pero también en cierta medida para la audiencia "Es necesario centrarnos en lo que nos une y dejar claro que desde la Administración tenemos la voluntad de llegar tan lejos como se pueda", comenzaba la consellera. Dice que los problemas que se han generado "en diez o quince años no pueden arreglarse en tres meses". Los sindicatos que conforman la mayoría sindical -Stepv, CC OO y UGT -volvían a denunciar que la emisión online no era "una medida de transparencia", sino "una acción de comunicación".

"Ir cerrando" puntos

La voluntad de la Conselleria, hecha explícita en varios momentos, era "ir cerrando" puntos y, de ser posible, firmando preacuerdos. En todo caso serían eso, preacuerdos, al menos para los tres sindicatos de la mayoría, que tienen que someter cualquier firma a consulta de los docentes, como han hecho hasta ahora.

En esas consultas previas, la burocracia fue el único tema que concitó un "sí" por parte del cuerpo docente. Por eso, se ha decidido comenzar por ese punto la conversación. El documenot de Conselleria introduce un paquete de veinte medidas que incluyen, entre otras cosas, el compromiso de aprobar un decreto de simplificación administrativa en un plazo de seis meses, la implantación del Expediente Digital del Docente (EDEN) para el curso 2026/2027, la regulación del trabajo presencial fuera de los centros y la inclusión de una cláusula que prohíbe aumentar la carga burocrática en futuras normativas autonómicas.

La consellera ha pedido a los sindicatos aportaciones, si consideraban hacerlas, pero también ha pedido, al final de cada turno de intervención, saber si estarían dispuestos a firmar, si no un acuerdo, al menos un preacuerdo. El CSIF ha dicho que sí, ANPE que, en principio, no, ya que han exigido refuerzo de personal administratico "inmediato y universal en todos los centros desde el curso 2026-2027", cosa que desde Conselleria han dicho que no se puede hacer de golpe.

En cuanto a Stepv, han recordado que tienen que hacer una consulta a los docentes pero que entienden que, como la redacción no ha cambiado, volverá a salir que sí, como en la consulta anterior. CC OO y UGT se han remitido a los futuros resultados de la consulta.

Las ratios

En el tema de ratios, las dudas sindicales venían por la redacción de algunos puntos, como el que dice que se aprovecharán las bajas del alumnado. McEvoy asegura que se refiere a que, si hay bajas de alumnos, esos "huecos" que generen en el aula no se ofertarán como vacantes, sino que, si por ejemplo un grupo pasa de 20 alumnos a 15 por bajas de alumnos, se quedará en 15 sin que se incorporen cinco más.

En el tema de ratios, las dudas sindicales venían por la redacción de algunos puntos, como el que dice que se aprovecharán las bajas del alumnado. McEvoy asegura que se refiere a que, si hay bajas de alumnos, esos "huecos" que generen en el aula no se ofertarán como vacantes, sino que, si por ejemplo un grupo pasa de 20 alumnos a 15 por bajas de alumnos, se quedará en 15 sin que se incorporen cinco más.

Noticias relacionadas

También han denunciado que la ratio máxima ya establecida para las aulas UECO (unidades específicas en centros ordinarios, es decir, aulas de inclusión) de ocho alumnos máximo por aula no se cumple. La Conselleria ha aceptado incluir en el texto su voluntad de trabajar hasta que se cumpla. Además, se ha aceptado fijar una primera fecha para la mesa sobre los desdobles en Formación Profesional o aplicar las ratios en las enseñanzas dependientes del ISEACV.