El TSJCV avala la consulta de la lengua base en los colegios del Consell en plena negociación con los docentes por el valenciano

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha avalado la consulta llevada a cabo por la Generalitat para escoger la lengua base en los colegios de la C. Valenciana, rechazando en su totalidad el recurso interpuesto por Compromís, al apreciar que el proceso estuvo amparado en la ley de Libertad Educativa impulsada previamente por PP y Vox en las Corts. La sentencia se dictó el pasado 3 de junio y ha trascendido este lunes, en plenas negociaciones entre el Consell y los sindicatos educativos, que mantienen una huelga indefinida desde hace un mes. De hecho, el fallo se ha conocido con ambas partes sentadas en la mesa y debatiendo, entre otros asuntos, el peso del valenciano en las aulas, un asunto que según el sindicato mayoritario, Stepv, es en estos momentos el gran escollo de la negociación.

La sentencia supone un claro espaldarazo a los planes del gobierno de Juanfran Pérez Llorca, que se ha apresurado a celebrar que los tribunales han "respaldado plenamente" el modelo lingüístico del Consell. Así lo ha asegurado el portavoz Miguel Barrachina, que en un comunicado remitido por la Generalitat ha destacado que ese aval "integral" a la consulta, a su vez, "desmonta todos los argumentos de los recurrentes", en alusión a Compromís. El TSJCV, además de tumbar todas las tesis de la coalición, le impone a esta el pago de las costas, de 1.800 euros.

El tribunal entiende que la consulta, en la que los padres y madres de alumnos votaron la lengua en la que querían que estudiaran sus hijos, es legal en tanto en cuanto estaba contemplada en la ley de Libertad Educativa, que da competencias a la Conselleria de Educación para diseñar un proceso de este tipo.

"Libertad educativa y protección del valenciano, compatibles"

"El TSJCV vuelve a confirmar que la libertad educativa, la participación de las familias y la protección del valenciano son perfectamente compatibles. Esta sentencia desmonta los intentos de generar alarma que están promoviendo algunas fuerzas políticas de la oposición con el único objetivo dañar mediante la confrontación la gestión del Consell, que está cumpliendo una ley aprobada por las Corts y avalada por los tribunales", señala Barrachina en el comunicado.

El portavoz ha recordado también el "pleno respeto a la legalidad y a los derechos de todos los ciudadanos” con los que "siempre" actúa la Generalitat y ha destacado que el TSJCV asume como "plenamente legítimo el modelo previsto en la ley y avala la pluralidad lingüística frente al sistema de proyectos lingüísticos predeterminados por cada centro".

Asimismo, Barrachina pone el foco en que el tribunal "rechaza de forma expresa" que exista discriminación o segregación lingüística, al considerar que el modelo es compatible con los principios de inclusión y con la autonomía de los centros educativos. La resolución también confirma la legalidad de la aplicación diferenciada de los resultados de la consulta en las zonas valencianohablantes y castellanohablantes, así como la validez de la consulta telemática realizada por la Generalitat, al considerar que se desarrolló con todas las garantías jurídicas y técnicas necesarias.

Del mismo modo, el TSJCV rechaza el argumento de que la Orden fuera tramitada sin memoria económica, al concluir que se trata de una norma de carácter procedimental que no generaba gasto propio y, por tanto, no requería dicho trámite.

"No reduce el valenciano en las aulas"

Barrachina ha resaltado que “la sentencia descarta que este modelo educativo suponga una reducción de la presencia del valenciano en las aulas". En este sentido, la Sala concluye que "no se ha acreditado que el valenciano no sea lengua vehicular tanto en los territorios de predominio histórico castellano como valenciano parlantes".

“El objetivo de este Consell es que el valenciano esté garantizado y protegido. Quienes intentaron presentar esta ley como una amenaza para nuestra lengua reciben hoy una respuesta clara por parte de la Justicia. El Consell seguirá trabajando para garantizar una educación de calidad, respetuosa con nuestra realidad lingüística y basada en la libertad de elección de las familias”, ha señalado.

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Finalmente, el portavoz ha recordado que esta no es la primera resolución favorable a la Generalitat sobre esta cuestión, ya que el propio TSJCV había dictado anteriormente varias sentencias sobre la misma Orden con idéntico resultado desestimatorio, dos de las cuales ya son firmes, consolidando así la seguridad jurídica del modelo educativo impulsado por el Consell.