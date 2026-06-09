Las asambleas de docentes creen que hay margen presupuestario para más mejoras

Este lunes, día de negociación desde la mañana hasta la noche, la plataforma Docents en Lluita presentó un documento de análisis económico que llamaron de “fact checking”, en el que acusaban al Consell de "ocultar" hasta 685 millones disponibles mientras mantiene una propuesta educativa "insuficiente". Y este martes se han pronunciado en la misma línea desde la Coordinadora de Asambleas Docentes del Pais Valencià (CADPV). En concreto, cuestionan las cifras presentadas por la Administración, reclaman concreción sobre la recuperación del poder adquisitivo y aseguran que existe margen presupuestario para avanzar en las reivindicaciones del profesorado.

Según la Coordinadora, durante la última mesa de negociación -que duró, con una pausa para comer, desde las diez de la mañana hasta pasadas las diez de la noche- se vieron “discrepancias significativas” entre las cifras presentadas por la Conselleria de Educación y las aportadas por las organizaciones sindicales “respecto al coste real de las medidas planteadas”.

"Podría existir margen para avanzar"

“Resulta preocupante que, a la hora de justificar determinadas posiciones, se hayan utilizado cálculos que mezclan partidas presupuestarias anuales con partidas plurianuales, ya que eso dificulta una valoración rigurosa del impacto económico real de las propuestas”, señalan desde la Coordinadora.

Los docentes agrupados en esta plataforma señalan, como hacía ya Docents en Lluita, que algunos informes económicos indican que el proyecto de presupuestos de la Generalitat “incorpora cerca de 2.000 millones de euros vinculados a ingresos que todavía no se encuentran disponibles de manera efectiva y que dependen de futuros mecanismos de transferencia, gestión o recaudación procedentes del Estado”. “Si estos escenarios presupuestarios se tienen en cuenta para elaborar las cuentas públicas, también deben formar parte del debate sobre las posibilidades reales de financiar las mejoras que reclama la comunidad educativa”, afirman.

“Las informaciones conocidas en las últimas horas sugieren que podría existir margen para avanzar de manera significativa en la recuperación salarial, la mejora de las plantillas docentes y una reducción de ratios más ambiciosa que la planteada hasta ahora por la Conselleria”, indican.

Se preguntan "cuál es la voluntad real"

Para la coordinadora, estos tres ámbitos “forman parte de un mismo debate” y dependen, en gran medida, “de una ejecución presupuestaria efectiva y ampliada que permita dar respuesta a las necesidades del sistema educativo público valenciano”. “La cuestión no es únicamente qué figura en los presupuestos, sino cuál es la voluntad real de ejecutar los recursos disponibles y movilizar otros nuevos para reforzar la educación pública”, afirman.

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Por ello, la Coordinadora de Asambleas Docentes reclama a la Conselleria que “aporte datos homogéneos, verificables y comparables, aclare las dudas planteadas durante la negociación y afronte esta fase del proceso con el rigor y la transparencia que requiere una cuestión tan relevante como la recuperación de derechos laborales y la mejora del sistema educativo público”.