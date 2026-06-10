Mantener, suspender o desconvocar la huelga: las opciones que votan hoy los docentes con la vista puesta en septiembre

Los escenarios que se abren son muy variados, pero en todos los casos, la vista está puesta en el próximo curso. Los 77.700 docentes de la enseñanza pública valenciana votan hasta las 20 horas de este miércoles sobre el documento propuesto por la Conselleria de Educación para zanjar la huelga indefinida de profesores y maestros. Votan sobre el documento y sus diferentes bloques temáticos, pero también sobre cómo continuar -o no hacerlo- el paro, con la vista puesta en septiembre.

En concreto, el formulario, al que se puede acceder solo con un correo oficial de Educación de la Generalitat o del ISEACV, es decir, el que tienen los docentes, empieza preguntando a quien lo responde cuántos días de huelga ha hecho. Se contemplan varias opciones: que la persona esté de baja o permiso, que no haya parado ningún día o que lo haya hecho desde 1 hasta 23 días, contando solo de lunes a viernes. También pregunta en qué etapa educativa trabaja el docente que conteste al formulario.

El acuerdo entero o por bloques

La tercera pregunta ya entra en materia: “¿Crees que se debe aprobar la propuesta de acuerdo global del 9 de junio en su totalidad?”. Se refiere al documento aportado por la Conselleria en su última versión, que incorpora inversiones por 3.300 millones de euros, la contratación de 5.000 docentes y otros 2.700 para hacer frente a la bajada de ratios, además de 1.400 millones en infraestructuras.

La respuesta a esa pregunta determina las próximas. Si el docente contesta “sí”, se le pregunta si cree que se ha de “continuar la lucha el próximo curso” y se le da la opción de votar a favor o en contra. Pero si vota que “no” a la aprobación del acuerdo en su totalidad, se le despliegan nuevas preguntas y se le da la opción de rechazar o aceptar los diferentes bloques temáticos del documento por separado -simplificación burocrática, inclusión, valenciano, infraestructuras, plantillas, ratios, retribuciones-.

Eso, en cuanto al acuerdo. Pero los profesores, maestros y el resto del personal educativo también deben responder sobre el futuro de la movilización. Se les pregunta qué mejoraría del proceso de huelga que se ha llevado a cabo hasta ahora. Pero otra de las claves está en la siguiente pregunta: “En la situación actual, ¿qué consideras más adecuado hacer?”. Hay dos primeras opciones: mantener la huelga o interrumpirla/desconvocarla.

De nuevo dependiendo de lo que se conteste se abren otras preguntas. Si se ha votado por el mantenimiento del paro, se puede escoger si mantenerla en el formato de huelga indefinida con movilizaciones intermitentes o puntuales algunos días, según se acuerde en las asambleas, o bien como huelga indefinida. La primera opción es la más similar a lo que ha ocurrido esta última semana: formalmente, la huelga indefinida continúa convocada para poder hacer movilizaciones puntuales según territorios, zonas o días junto con actos comunes masivos. La segunda es la más similar al formato inicial de la huelga: el paro indefinido está pensado para que los profesores hagan huelga cada día y se movilicen todos los días que puedan.

Suspender o desconvocar la huelga

Pero a quien vote por interrumpir o desconvocar la huelga se le da la opción, en cambio, de escoger entre estas dos opciones. Y es que no es lo mismo la suspensión del paro que su desconvocatoria.

Suspender la huelga es el equivalente a una interrupción temporal “estratégica”, una especie de alto el fuego en el conflicto laboral. Pero en este modelo la movilización se paraliza momentáneamente pero no se zanja. De hecho, la huelga seguiría convocada aunque inactiva, de forma que, cuando se acuerde, se pueda volver a activar al día siguiente en la modalidad escogida -por ejemplo, con paros dos días a la semana o por territorios-.

En cambio, desconvocar la huelga implica que, de facto, se acaba la huelga indefinida. En el caso de que, por ejemplo el curso que viene, quisiera volverse a convocar, habría que volver a legalizar un nuevo paro desde cero y eso implica, por ejemplo, que la huelga tiene que comunicarse diez días antes de su inicio. Desde los sindicatos Stepv y CC OO reconocen que el primer modelo tiene sus ventajas, sobre todo en cuanto a la agilidad a la hora de retomar la movilización.

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En cualquiera de esos dos escenarios, suspensión o desconvocatoria, en el momento en que se firmen esas opciones, al día siguiente los docentes ya deben reincorporarse a su puesto de trabajo y recuperar su salario.